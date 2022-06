Alfred Kubin, Jede Nacht besucht uns ein Traum, um 1902/03 © Albertina, Wien | Foto: Albertina, Wien © Eberhard Spangenberg, München/Bildrecht, Wien 2022

In diesem Jahr werden sich die Besucher der Kensington Gardens in London freuen, wenn es regnet: Dann können sie der Musik lauschen, die der Regen im schwarzen Pavillon erzeugt, den der amerikanische Künstlerauf dem Gelände der Serpentine Gallery errichtet hat, erzählt ein hingerissener Niklas Maak in der"Im Dach der runden, schwarzen Holzkapelle, die an eineerinnert, befindet sich eine ebenfalls kreisrunde Öffnung, vergleichbar der des Pantheons in Rom. Wenn es regnet, bildet sich in der Mitte des Raums eine ephemere Skulptur, eine; die Natur führt ein Kunstwerk auf, die Besucher drängen sich in den Wandnischen auf den dort eingelassenen Bänken und schauen ins Zentrum des Hauses, das selbst wieder ein Außenraum ist. Wie im Haus von Michelangelo Antonioni auf Sardinien, das ebenfalls in der Mitte einen nach oben offenen Hof besitzt, wirkt die Öffnung wie ein: Das Glitzern und Rauschen des Wassers, der Geruch der nassen Erde wirken auf dieser Bühne noch intensiver als draußen."





Das Werk des österreichischen Zeichners und Illustratorsunter psychologischen Aspekten zu betrachten, wie es derzeit das Leopold Museum in Wien tut, ist höchst ertragreich. Der frühe Tod der Mutter, die Verzweiflung des Vaters, die sexuelle Belästigung des 11-Jährigen durch eine schwangere Frau, der frühe Tod seiner Geliebten Emmy Bayer, Depressionen --Kritiker Philipp Meier. In Kubins Bildern kehrt diedes Mannes immer wieder, schreibt er: "Auf die Spitze trieb er es in dem Blatt 'Die Dame auf dem Pferd' von 1900/01: Eine kalte, korsettierte Schönheit, die an Kaiserin Elisabeth im Sattel oder auch an eine Repräsentantin der Frauenbewegung von damals erinnert, sitzt auf einem Schaukelpferd, dessen Wiegemesser an den Hufen die."In derberichtet Martina Meister von einemum Jean-Luc Martinez, bis vor kurzem Direktor des Louvre: "Martinez wird 'Beihilfe zuund Verschleierung der Herkunft von unrechtmäßig erworbenen Kulturgütern' vorgeworfen. Beim Ankauf einer ägyptischen Stele durch densoll Martinez bestenfalls nicht ausreichend wachsam gewesen sein, schlimmstenfalls sich mitschuldig gemacht haben. In der Anklageschrift wird Martinez vorgeworfen, 'die Augen verschlossen' zu haben. Ein Weltmuseum klagt gegen seinen ehemaligen Direktor. Das hat es in der Szene noch nie gegeben."Weiteres: Elena Witzek schreibt in derzum Tod der portugiesischen Künstlerin. Besprochen werden außerdem eine Ausstellung der schwedischen Künstlerinin der Berlinischen Galerie FR ), eine Ausstellung des Malersin der Berliner Galerie HaverkampLeistenschneider Tsp ), eine Ausstellung zuFotobuch "Hi Schatz!" in der Berliner Galerie Laura Mars taz ) und die Schau zurim Centre Pompidou ).