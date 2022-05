Politikern und Autoren, die nach einem "suchen, den er gesichtswahrend beschreiten könnte, hält inentgegen, dass Putin bisher nicht die geringstebekundet hat, dass diemit Propaganda überschüttet wird und dem Blutband unter ihrer Soldaten ungerührt zusieht und dass jeder Kompromiss mit Putin einen Gewinn an Territorium bedeuten würde, wo er den Krieg weiter schwelen lassen kann. "Die einzige Lösung, die eine gewisse Hoffnung auf langfristige Stabilität in Europa bietet, ist eineoder sogar, um es mit Macrons Worten zu sagen, eine. In Wahrheit muss der russische Präsident nicht nur aufhören, den Krieg zu führen, er muss auch zu dem Schluss kommen, dass der Krieg ein schrecklicher Fehler war, der sich nie wiederholen darf. Mehr noch, die Menschen um ihn herum - die Führer der Armee, der Sicherheitsdienste, der Wirtschaft - müssen zu genaukommen."Die publiziert ein imaginiertes Streitgespräch von, der sich mit A und B zwei Personen über einender Ukraine mit Russland streiten lässt - ziemlich erfolglos, wie sich herausstellt.Für diekommt's drauf an. Die Türkei versucht, sie zu erpressen und macht eine Zustimmung zum Nato-Eintritt Finnlands und Schwedens von der Auslieferung von kurdischen Flüchtlingen abhängig zu machen. Das ist schreibt Andreas Zumach in der, und nicht die einzige: "Eine ähnlich miese Erpressung versucht der irreführenderweise als 'Sozialist' firmierende nationalistische, Zoran Milanović. Er fordert, dass das Wahlgesetz im benachbartenzugunsten der dort lebenden Kroaten geändert wird, bevor das kroatische Parlament den Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands ratifiziert. Dahinter steht das Ziel, den souveränen Staat Bosnien und Herzegowina zwischen Kroatien und Serbien aufzuteilen." Reinhard Wolff erzählt , wie Schweden auf die türkische Erpressung reagiert. Wolf Wittenfeld schildert den Fall des im schwedischen Exil lebenden Journalisten und Verlegers, der auf türkischen Auslieferungslisten aufgetaucht sein soll.Recep Tayyip Erdogan liebt Krisen, zur Not fabriziert er sie selbst. Das hilft ihm bei den Wählern zu Hause, meint Can Dündar aufanlässlich Erdogans Ablehnung einer. Aber diesmal mögen auch ein paar persönliche Empfindlichkeiten dahinter stehen. "Auf der Nato-Außenministerkonferenz in Berlin erhob der türkischewütend die Stimme gegen seine schwedische Kollegin Linde mit den Worten: 'Wir haben', wiemeldete. In der Türkei, wo von siebzehn Ressorts nur das Familienministerium von einer Frau geleitet wird, ist nicht zu erwarten, dass sich eine Mentalität, die den Platz der Frau im Haus und bei der Kindererziehung preist, für feministische Politik erwärmen würde."Ingeht nun ein Untersuchungsausschuss den Machenschaften um dienach, die den Bau der Pipeline unter das Mäntelchen des Umweltschutzes steckte. Der eigentliche Skandal war aber im Grunde dieim Land, schreibt Matthias Wyssuwa in der: "In Mecklenburg-Vorpommern hatte man spätestens seit derim Jahr der russischen Annexion der Krim bewiesen, dass man die Nähe zu Moskau pflegt, ohne rot zu werden. " Auch jetzt noch deute nichts darauf hin, dass Ministerpräsidentin Manuela Schwesig "im Norden allzu viel Unterstützung verloren hätte".Es gibt immer noch keine überzeugende deutsche Anerkennung der schreibt der Namibier Henning Melber in der: "Im Mai 2021 wurde von den Sonderbeauftragten Deutschlands und Namibias eine zum 'Versöhnungsabkommen' stilisierte Übereinkunft paraphiert. Darin wird gerade mal ein Siebtel der veranschlagtenals Entschädigung für die strukturellen Konsequenzen dieser kolonialen Zerstörung lokaler Gemeinschaften angeboten. Diesegrenzt an eine Beleidigung der Nachfahren der damaligen Opfer und ist einer mehrerer Gründe, weshalb die namibische Regierung das Dokument noch immer nicht ratifiziert hat."ist kein Clown, sondern ein Politiker der gerade dabei ist, mit fünf neuen Gesetzen die Demokratie in Britannien in erschreckendem Ausmaß einzuschränken, warnt, Journalist und ehemaliger Berater von Margaret Thatcher, in der. So soll u.a. der Premierminister künftig die unbeschränkte Macht haben, das. Das Recht des Einzelnen aufgegen staatliche Entscheidungen soll eingeschränkt werden, einesoll eingeführt werden, was vor allem die Armen, die oft keinen Ausweis haben, zum Nichtwählen ermutigen wird. Und der Nationality and Borders Act erlaubt, dass künftigdeportiert werden können, nach Ruanda zum Beispiel, um von dort ihr Asylverfahren durchzufechten. "In derselben Flotte illiberaler Gesetze segelt auch der kolossale, 300 Seiten lange Police, Crime, Sentencing and Courts Act. Entscheidend an dem Gesetz ist die Macht, die es der Polizei verleiht,und zu kriminalisieren, weil sieseien, selbst wenn nurdaran teilnähme. Natürlich sind die Polizisten ihre eigenen Richter, wenn es um die Frage geht, was denn 'zu laut' ist. Neben einer Erweiterung des Rechts, Menschen ohne jeden erkennbaren Verdachtsgrund anzuhalten und zu durchsuchen, gibt das Gesetz einem schlecht gelaunten Polizeikommandanten freie Hand, Menschen auf der Straße an nahezu allem zu hindern, was ihm missfällt. ... Einen derartigenhat es seit mehr als einem Jahrhundert nicht gegeben."