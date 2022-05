Erstmals lässt China eine UN-Menschenrechtsbeauftragte, Michelle Bachelet,reisen. Doch sie wird nur eine Farce zu sehen bekommen, schreibt Fabian Kretschmer. Das Repressionsregime in dem Landesteil sei subiler geworden - die Lager sind nicht mehr so sichtbar, aber es bestehe fort, wie unter anderem die "Xinjiang Police Files" (unser Resümee ) zeigen: "Die meisten westlichen Diplomaten vor Ort haben diesesdurchschaut. Tatsächlich versucht die chinesische Regierung bereits seit Längerem, europäische Botschafter für eine Reise nach Xinjiang einzuladen. Doch diese lehnten stets ab, da grundsätzliche Bedingungen nicht erfüllt werden konnten - allen voran unbeobachtete Gespräche mit betroffenen Lagerinsassen. Stattdessen zielen solche Touren auf eine Propaganda ab, die so plump ist wie die in Nordkorea: Den Diplomaten werdenin volkstümlicher Tracht vorgezeigt."Anders als die Tibeter haben die Uiguren in Deutschland nie jemanden interessiert, erklärt bitter der seit 1994 im Exil lebende Uigurenpräsidentim Interview mit: "Solangebezieht, hilft das dem chinesischen Regime." Aber auch vieleschweigen, so Isa. "Sie sind abhängig von der chinesischen Wirtschaft und wagen deshalb keine Kritik. Sie bekommen auchaus China. Außerdem nehmen diese Staaten es mit den Menschenrechten selbst nicht so genau. Wenn sie China etwas vorhalten, riskieren sie, schon bald selbst im Zentrum internationaler Kritik zu stehen. Dafür wird. Vergangenes Jahr haben Tausende Menschen vor der chinesischen Botschaft in London demonstriert. Wir wissen aber um die Grenzen unseres Einflusses."In einer Grundschule im texanischen Uvalde hat der 18-Jährige Salvador R. mindestens. Zuvor hatte er sich an seinem Geburtstag ganz legalgekauft. Die Polizei hat ihn schließlich erschossen. "Die meisten von uns sind entsetzt", schreibt ein geschockter David Frum in. "Aber nicht genug von uns sind so entsetzt, dass sie ihre Stimme abgeben, um dies zu verhindern. Und diejenigen, denen die Amerikaner ihre politische Macht anvertrauen, auf Staats- und Bundesebene, scheinen entschlossen zu sein, alleszu machen. In den nächsten Wochen wird der Oberste Gerichtshof der USA sein Urteil im Fall New York State Rifle & Pistol Association Inc. gegen Bruen verkünden, eine Entscheidung, die das Verbot des verdeckten Tragens von Waffen selbst in den wenigen Staaten, in denen es noch gilt, aufheben könnte. Mehr Waffen, mehr Orte, weniger Kontrollen, weniger Schutz: Seit Sandy Hook ist dieses Land rückwärts und abwärtsgerutscht.""Es seien die bisher tödlichstengewesen, ist nun zu lesen", schreibt Johanna Roth auf. "Dass das überhaupt eine etablierte Vergleichsgröße ist, zeigt, welchdie Waffengewalt in den USA angenommen hat. Laut den Statistiken der gemeinnützigen Rechercheplattform Gun Violence Archive, die diese Vorfälle dokumentiert, hat das Jahr 2022 bereits jetzt mehr Gewalt durch Schusswaffen gezählt als Tage."Die palästinensische Journalistinwurde vor einigen Tagen in der West Bank, und das obwohl siegekennzeichnet war. Eine aufwändige Recherche beisieht es als wahrscheinlich an, dass sie von israelischen Soldaten gezielt erschossen wurde. Letzte Gewissheit gibt es aber nicht: "Um, die Abu Akleh tötete, dem Lauf einer bestimmten Waffe zuzuordnen, wäre eineerforderlich, da die Palästinenserhaben, die Abu Akleh tötete, während die-Recherche nahelegt, dass die Israelishaben. Eine solche Ermittlung ist noch nicht in Sicht. Während Israel prüft, ob eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet werden soll, hat die Palästinensische Autonomiebehörde eine Zusammenarbeit mit den Israelis bei einer Ermittlung."