Cristian Mungius "R.M.N"

Emin Alpers "Burning Days"

Ziemlich entsetzt kehrt der Filmhistorikervom zweiten Kongress "" in Frankfurt zurück, wie er im bekennt . Nirgends ein Begriff von Kunst, nirgends Strukturkritik, nirgends Wille, etwas am Fördersystem zu ändern, das sich längst ein bequemer Mainstream unter den Nagel gerissen hat, um einen Rohrkrepierer nach dem nächsten zu produzieren. Als würden-Auflagen etwas gegen die Misere ausrichten. Beim Podium zu "Klassismus" begriff Gass dann "schlagartig, warum die Filmförderer, die in Allianz mit den Fernsehsendern seit Jahrzehnten im deutschen Film fast alles verhindern, wasungeschönt zeigen undaus dem Mittelmaß zur Vielfalt hinausführen will, auf einmal ein so großes Interesse am Change Management, also unserer aller Umerziehung haben: Das Problem sind nicht die Filmförderstrukturen, die sind okay, sondern, die sozial Benachteiligte am Fortkommen hindern, sind nicht okay. Nicht die brutale sozio-ökonomische Ungleichheit, die dieses Wirtschaftssystem am laufenden Band hervorbringt, muss verändert werden, sondern unsere Einstellung, am besten durch den 'systemischen Transformationsberater', der ja auch überleben will. Wenn der Zug der Kulturrevolution sich in Gang setzt in Richtung neue Ordnung, sitzt man eben, als auf den Gleisen zu liegen."Harter Schnitt nach, wo das Filmfestival in Richtung Halbzeit zielt. Die besten Filme liefen bislang in der Nebensektion "Un Certain Regard", berichtet Thomas Abeltsheuser im- etwaSisi-Film "Corsage", den er gerne im Wettbewerb gesehen hätte, wo doch vieles "im Mittelmaß stecken bleibe oder in selbstreferenziellen Genreübungen".Drama "R.M.N." über Rassismus in einem rumänischen Dorf sei im Wettbewerb allerdings gut aufgehoben: "Mungiu seziert erneut seine rumänische Heimat und die, die dort seit dem Ende der Diktatur immer offener zutage treten."Enttäuschung gibt auch-Kritiker Andreas Busche zu Protokoll: Erstmals rückt das Festivalraus. Immerhin überzeugte ihnin der Nebenreihe "Un Certain Regard" gezeigter türkischer Film "Burning Days", dessen Produzentinvor wenigen Wochen in der Türkeiwurde. Es geht um einen Staatsanwalt, der in der Provinz landet, "die unter Wasserknappheit leidet. Das 'Chinatown'-Motiv deutet bereits an, dass Alper vom Film Noir inspiriert ist; und von der Korruption eines Staatskapitalismus. ... Zwar ist die politische Intrige, in die Emre verstrickt wird, eher unterkomplex. Aber sein Porträt einer Gesellschaft, in der niemand niemandem vertraut, in der Wahlen von Dorfpopulisten mit einfachen Versprechen gekauft werden und die Homophobie offen liegt, ist genremäßig bravourös inszeniert."Aus dem Festivalprogramm besprochen werden außerdem' "Mariupolis 2" ( NZZ ),"Triangle of Sadness" ( ZeitOnline , mehr dazu hier ), der iranische Thriller "Holy Spider" von taz ) undHorrorfilm "Men" ( Welt ).Weitere Artikel: Daniel Haas staunt in derüber die anhaltenden Höhenflüge in der Karriere von, der gerade "Top Gun 2" ( hier die online nachgereichte-Kritik) in die Kinos bringt. Besprochen werden die Arte -Serie "Mafia Queens" ( TA ) und die-Serie "Tokyo Vice" ( FAZ ).