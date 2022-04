===============

"Ukrainische Städte unter Beschuss,entdeckt", lautet die Schlagzeile heute. Und "Ukraine schlägtvor", ohne Vorbedingungen ( hier ).ist im deutschen Exil angekommen. Ein Beitrag von "Kulturzeit" zeigte ihn gestern im Schloss Wiepersdorf, wo er mit traurigem Lächeln die Lage kommentierte. Heute schreibt er in dereinen Text von düsterer Pracht. Es ist, allzu einhellig machen die Russen mit, schreibt er. Jerofejew geht tief in die Geschichte zurück: "Das grausame und gnadenlose tatarisch-mongolische Joch, das sich vor allem in der Verhöhnung des russischen Volkes, der Verspottung der Fürsten und dem menschenverachtenden Verhalten gegenüber gefangenen Frauen manifestierte, legte sich schwer auf die russischen Fürstentümer des Mittelalters. Im Ergebnis infizierten sich die Moskauer Fürsten,und teilweise Kollaborateure, um es in moderner Sprache zu sagen, mit dem Gedankengut ihrer neuen Herrscher. Nachdem sich das Moskauer Zarenreich von diesem Joch befreit hatte, wurde es,der Horde, zu einem Nacheiferer von deren Autokratie und setzte deren abscheuliches Verhältnis zu allen ihren Untertanen, vom Bojaren bis zum Leibeigenen, in die Wirklichkeit um." Falls ihm die russische Armee nicht einen "Pseudosieg" beschert und Putin beleidigt ist, so Jerofejew, "dann erscheint am Ende des Kriegstunnels".Es ist nicht nur Putins Krieg, und gleichzeitig wird in der heutigendeutlich, dass das verkorkste Verhältnis der Deutschen zu Russlandist.setzte sich nicht so sehr für Nord Stream 2 ein, weil es Arbeitsplätze brachte (längst nicht so viel wie Tesla in Brandenburg), sondern weil es in der Bevölkerungwar, schreiben Anne Hähnig und Martin Nejezchleba: Schwesig "wurde im vorigen Herbst mitder Stimmen gewählt - nur Monate nachdem sie den Bau der Pipeline vorangetrieben hatte. Auch die Opposition im Landtag war diesbezüglich lange auf ihrer Seite: Die Stiftung Klimaschutz wurdebeschlossen. Auch die CDU, das gehört zur Wahrheit, war angetan von dem Konstrukt und stimmte dafür."Und die deutsche Politik steigert sich in ihre Abhängigkeit geradezu hinein, schreibt Bernd Ulrich ebendort: "Es ist, man schämt sich. Und man sucht nach den Schuldigen. Je unmissverständlicher Putin durch Taten seinen Charakter offenbarte und je schamloser er seine Absichten erkennen ließ, desto vehementer vergrößerte die deutsche Politik ihre Abhängigkeit von ihm. Je aggressiver er sich gebärdete,machte sich Deutschland."Auch dieschreckt vor deutlicheren Sanktionen zurück., Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, sagt im Streitgespräch mit dem Ökonomen Moritz Schularick: "Die Prognosen der Ökonomen unseres Verbands gehen von mindestenszusätzlich aus und von einem Minus des Bruttoinlandsprodukts von fünf bis sechs Prozent. Hinzu kommt, dass die Inflation weiter deutlich steigen würde. Das ist es aus meiner Sicht."Die Kritik an Bundeskanzler Scholz ist übertrieben, findet Ulrike Herrmann in der. Er treibe eine ähnliche Politik wie Boris Johnson. Nur könne die Bundeswehr. "Sie wurde in den vergangenen Jahrzehnten, das Material ist verschlissen. Für die Schützenpanzer Marder, von der Ukraine heiß begehrt, gibt esund Ersatzteile. Die wenigen funktionsfähigen Exemplare, die übrig sind, braucht die Bundeswehr selbst."Die Europäer geben keineswegsaus, meint die Soziologinauf. Was fehlt, sei allerdings eine, meint sie: "Gäbe es eine europäische Armee, die dazu in der Lage ist, die EU-Ostgrenzen zu verteidigen, würde auchzu einem Hort glühender Europabefürworter:innen werden. Gerade gegenüber Russland wäre eine engagierte Verteidigungshaltung auch eine Haltung zur Verteidigung 'unsere(r) gemeinsamen Werte'. Wenn die militärische Gewalt, die gegen Russland schützt, zugleich die Gewalt zur Verteidigung der demokratischen rechtsstaatlichen Ordnung wäre, halte ich es sogar für fraglich, ob es in Polen zum Angriff auf dieder Gewaltenteilung gekommen wäre. Denn Polen könnte darauf vertrauen, dass ein vereintes Europa einen effektiven Schutz gegenüber Russland bieten kann."Die gestrige Fernsehdebatte zwischenund seiner Herausforderinhat nicht viel geändert, meint Louis Hausalter in: "Das erste Thema ... betraf den Alltag, denn es ging. Doch schon in ihren ersten Interventionen überschütteten die beiden Kandidaten das Publikum mit einerund technischen Details. Die Aufmerksamkeit wurde gleich zu Beginn des zweieinhalb Stunden dauernden, relativ höflichen undauf eine Probe gestellt."hat sich den Wähler, die Debatte betrachtend, so ausgemalt: "Die Franzosen werden schon noch Gefallen daran finden."Ein Wahlsieg Macrons ist keineswegs sicher - und ein Sieg Le Pens würde ein "" für Deutschland bedeuten, warnt die deutsch-französische Politikwissenschaftlerinim: "Sie möchte die, ganz im Stil von Viktor Orbán und der polnischen PiS-Regierung. ... Marine Le Pens Pläne sprechen für sich: Sie würde eine umfassende Diskriminierung von EU-Ausländern einleiten, auf dem Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche, für Sozialleistungen, auf dem Arbeits- und Wohnmarkt." Im-Gespräch glaubt der französische Verfassungsrechtlerweiterhin an die fünfte Republik, meint aber, dass sie modernisiert werden müsse.