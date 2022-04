Eglė Budvytytė in collaboration with Marija Olšauskaitė and Julija Steponaitytė, Songs from the Compost: mutating bodies, imploding stars (Videostill), 2020. Courtesy the Artist. © Eglė Budvytytė





Die Biennale in Venedig "träumt in diesem Jahr den Traum von der" des Menschen mit der Natur und der Maschine, erzählt Hanno Rauterberg in der. "Die Kunst, ein Heilsversprechen. Ja, so ist es ernsthaft gemeint. Die diesjährige Kuratorin der Biennale, die aus Italien stammende, verfolgt frohgemut ein, angetrieben von der 'Idee, die zentrale Stellung des Menschen zu überwinden und dann zu Erde, zur Maschine, zur Natur zu werden'. Eine Symbiose von Macht und Magie", so Rauterberg, der diesen Ansatzfindet. Auch diese Biennale "trifft eine Auswahl, was sollte sie sonst tun. Überdies trifft diese Auswahl ein einzelnes Subjekt, ein kuratierender Mensch, und eben kein Tier, keine Pflanze, keine Maschine. Es ist außerdem, wohlgemerkt für eine Ausstellung in Venedig, historisch ein Oberzentrum des westlichen Weltbeherrschungsdenkens. Und so bleibt die Biennale des Posthumanismus zwangsläufig ein Widerspruch in sich selbst. Zudem entgeht ihr, wie sehr hier eine mystifizierende Kunst den. Etliche Genforscher dürften von den Ideen der permanenten Wandelbarkeit des Menschen, wie sie die Biennale preist, schon deshalb begeistert sein, weil sie ihrerseits finden, dass die Evolution aktiv vorangetrieben werden müsse."In derstellt der Historikerden ukrainischen Künstlervor, dessen kommunistische Monumentalbilder (von denen einige auch in Amerika zu sehen sind) in Mariupol jetzt vonwurden. "Man erkennt in Arnautows Zyklus die Bildsprache seines Lehrers, des Künstler-Revolutionärs, bei dem er zwischen 1929 und 1931 in Mexico City gearbeitet und der an bedeutenden Ausgestaltungen öffentlicher Gebäude mitgewirkt hatte. ... Aber Arnautow hatte ein Leben vor und nach seiner amerikanisch-kalifornischen Zeit. Es begann und endete in, in der Stadt, von der bis in die allerjüngste Zeit nur wenige gehört hatten, obgleich sie im 20. Jahrhundert eine der bedeutendsten Stahlstädte der Welt, ein Zentrum der sowjetischen Industrialisierung war, und die jetzt zum Symbol barbarischer russischer Kriegführung und heldenhaften ukrainischen Widerstands geworden ist, ja zum Ort der Entscheidung im Kampf zwischen einer unabhängigen, freien Ukraine und einem imperial-faschistischen Angreifer."Weitere Artikel: Katharina Rustler hat sich für denin Venedig den österreichischen Pavillon des glamourösen Duosundangesehen: Mit ihrer "Kombination aus verlockender Zugänglichkeit, spaßiger Genreüberschreitung und queerer Sprache sind Knebls und Scheirls Kunst trotz 1970er-Romantik am Puls der Zeit", lobt sie. In der unterhält sich Maxi Broecking mit dem amerikanischen Konzeptkünstlerüber dessen Ausstellung im Berliner Schinkel Pavillon, wo er Modelle ikonischer Berliner Architektur schreddert. Und Ralf Leonhard schreibt (nachgereicht aus der einem Stromausfall zum Opfer gefallenenvon gestern) den Nachruf auf den AktionskünstlerBesprochen werden die Ausstellung "- Artistes dans le Paris des Années folles" im Pariser Musée du Luxembourg mit namhaften Künstlerinnen wie Sonia Delaunay, Natalia Gontscharowa, Sophie Taeuber-Arp oder Marie Vassilieff, aber auch vielen hierzulande eher unbekannten wieaus Polen,undaus Ungarn oderaus Frankreich ( NZZ ),' Ausstellung "The Evidence of Things Not Seen" im Württembergischen Kunstverein in Stuttgart ( taz ), die Retrospektive ". Metamorphosen", die nach dem Haus der Kunst in München jetzt im Kunstmuseum Bern zu sehen ist ( Welt ) und eine kulturhistorische Ausstellung zuim Jüdischen Museum Berlin ( taz