1/9 A passport with the surname "Navalny" lies next to the dead body on the ground. This is one of the people killed in the Ukrainian village of Bucha. Ilya Ivanovich Navalny. pic.twitter.com/vxfdkrTmLv - Alexey Navalny (@navalny) April 19, 2022

Deutschland auf Platz 12. Grafik aus dem "Ukraine Support Tracker".

Einer der vielen Ermordeten, die die russische Armee am Wegesrand vonliegen ließ, hieß. Da die Marodeure, die inzwischen von Putin einen Orden erhalten haben (mehr hier ), den Pass des Mannes neben der Leiche platzierten, ist zu vermuten, dass sie ihn allein wegen seines Nachnamens ermordeten. Darüber veröffentlichteinen Twitter-Thread: "Es ist jetzt die Pflicht eines jeden, zumindest einen kleinen Beitrag zu leisten, um diesen Krieg zu beenden."Perlentaucher Thierry Chervel versucht das Ausmaß der Mitverantwortung zu ermessen, in dasgerieten, die dem Schlächter Putinzusahen: "Wir haben noch gar nicht begriffen, dass wirin die Auseinandersetzung hineingehen... Wir sind wie jene Menschen in einer der 'Alien'-Folgen, diewurden, um sie als Wirtstiere für seine Fortpflanzung zu nutzen: Sie sind im Kokon gefangen und doch allerbester Laune, weil das Monster gelernt hat, ihnen eine Droge zu injizieren, die ihnen den Willen nimmt."Deutschland hat durch sein Festhalten an, noch nach der Annexion der Krim und der Besetzung von Teilen des Donbass,Russland geradezu, findet Reinhard Veser im Leitartikel der: "Dass Deutschland dennoch bereit war, die Energiebeziehungen mit Russland, wurde in Moskau als Signal verstanden, dass die Deutschen nach einerzu 'business as usual' zurückkehren und die Ukraine im Zweifelsfall opfern würden. Dieser Eindruck verstärkte sich angesichts der, mit der Berlin über Jahre trotz immer neuer russischer Provokationen gegen die Ukraine sowie trotz des Protests der Vereinigten Staaten und eines großen Teils der EU-Partner an dem Projekt festhielt."Christoph Trebesch und Kollegen vomin Kiel haben einen " erstellt , aus dem diese Grafik stammt. Hier wird die die Unterstützung für die Ukraine am Bruttosozialprodukt der unterstützenden Länder gemessen. "Die USA sind hier auf dem 6. Rang, Deutschland auf dem 12. Rang." Mehr in diesem Twitter-Thread.





Russland hat wegen der Zerstörung der Stadtauch die traditionellenverspielt, denn in der Stadt lebt der größte Teil der griechischen Minderheit der Ukraine, schreibt Michael Martens in der: Die Angaben über ihre Anzahl "variieren stark. Laut der bisher letzten Volkszählung von 2001 ließen sich vor zwanzig Jahrenals Teil dieser Bevölkerungsgruppe registrieren... Griechisch sprechen die meisten Griechen in der Ukraine freilich nicht mehr. Ihre Muttersprache ist in der Regel Russisch, seltener auch Ukrainisch."Außerdem: will in einem nicht gezeichneten Hintergrundartikel einigein Putins engerem Kreis ausmachen. Die Autorinhat vor sieben jahren einen Roman mit dem Titel "Wende" geschrieben, auf den sie heute in derzurückkommt. Der Plot: "Um Deutschland dazu zu bringen, seine Energieversorgung - also seine grundlegende Funktionsfähigkeit, sein wirtschaftliches Überleben und seine politische Stabilität - von russischen Gaslieferungen abhängig zu machen, müsste der Kreml dafür sorgen, dass alleabgeschaltet werden."ist eine Rechtsextreme, die sich für die Dauer des Wahlkampfs Samthandschuhe angezogen hat, schreibt Niklas Bender in der. Der radikaler tönende Eric Zemmour sei da für sie sogar nützlich gewesen, weil sie in seinemagieren konnte. Ein näherer Blick auf ihre Programme lehrt das Fürchten: "Le Pens radikalstes Projekt betrifft. Über symbolische Gesetzesvorhaben wie die Wiedereinführung der Todesstrafe und ein Verschleierungsverbot hinaus, die sie derzeit aus taktischen Gründen relativiert, plant sie offen die institutionelle Neuordnung: Wenn sie gewählt wird, will sie innerhalb von sechs Monaten einabhalten lassen, aus dem ihre weitere Politik folgen solle. Dabei würde sie wesentliche Teile der Verfassung ändern."Wenig kommentiert wurde in den deutschen Medien, dass in der ersten Wahlrunde in Frankreich(namens Marine Le Pen, Eric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan) gingen, und das obwohl der Krieg schon begonnen hatte und sich manche Politiker nur halbherzig von ihren früheren Positionen distanzierten. Und Marine Le Pen macht schon Pläne für eine Zukunft mit Putin, notiert Marie Mendras bei: "Schon 14. April setzte Marine Le Pen in der französischen Außen- und Sicherheitspolitik wieder auf Entspannung. Sie erklärte ohne mit der Wimper zu zucken, dass sie 'die Annäherung zwischen derbefürworten wird, wenn der Krieg vorbei ist'. Mit anderen Worten: Die Ukraine wird zerschlagen und das rechtsextreme Frankreich wird seine Geschäfte mit Putin und anderen wieder aufnehmen. Kein Wort für die Opfer."Die Regierung vonhat einen wie sie findet cleveren Plan entwickelt, um sichvom Hals zu schaffen: Das zehntreichste Land der Welt will, einem der ärmsten Länder der Welt, seine Flüchtlinge schicken, die sich dann von Ruanda aus um eine Aufenthaltsgenehmigung oder Asyl in Britannien bewerben dürfen. 150 Millionen Pfund hat Johson schon an Ruanda überweisen. Im findet Joshua Surtees das ausgesprochen zynisch: "Die Bevölkerungsdichte Ruandas istwie die Großbritanniens. Das Land istbesiedelt wie unseres. Dennoch beherbergt es pro Kopf bereitswie das Vereinigte Königreich. Ruanda nimmt nicht nur kongolesische und burundische Flüchtlinge auf, sondern hat sich kürzlich auch als Aufnahmeland für die Notevakuierung von Flüchtlingen angeboten, die in Libyen unter katastrophalen Bedingungen festsitzen."Ruanda hat tatsächlich einen Aufschwung genommen und sich ein gutes Image geschaffen, schreibt der Nairobi-Korrespondent derSamuel Misteli, heute. "Hinter der Marke Rwanda jedoch verbirgt sich eine, die ihre Kritiker so hartnäckig verfolgt wie kaum ein anderes Land. Oppositionelle werden, im Pressefreiheitsindex der Nichtregierungsorganisation 'Reporter ohne Grenzen' belegte Rwanda zuletztunter 180 Ländern. Zudem gilt der starke Mann Kagame als; mehrere frühere Verbündete, die ins Ausland flüchteten, fanden unter ungeklärten Umständen den Tod."Im Sommer vor fünfzig Jahren wiesaus obskuren Gründen rundaus, darunter Fiyaz Mughal, der sich imdaran erinnert , wie schnell die Briten die Ausgewiesenen damals einbürgerten: "Bis Ende Oktober 1972 hatten etwa 18.000 ugandische Asiaten verschiedene Umsiedlungslager durchlaufen, und meine Familie war dem Lager der Royal Air Force in Stradishall in Suffolk zugewiesen worden. Dermeldete am 2. November 1972, dass mindestens 7.000 von ihnen bereitsund dort untergebracht worden waren, wobei viele von ihnen, so dass sie ihr Leben weiterführen konnten. Einige Familien mussten nur wenige Wochen auf ihre Umsiedlung warten, während andere monatelang darauf warteten." Der Unterschied zu heute könnte nicht größer sein: "Innerhalb von 50 Jahren hat sich unser Land von der raschen Wiederansiedlung asiatischer Flüchtlinge aus Uganda und ihrer Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu einem Land entwickelt, das Flüchtlingezu einer ruandischen Regierung schickt, die eine sehr fragwürdige Menschenrechtsbilanz aufweist."