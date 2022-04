Vous vous souvenez quand Marine Le Pen reprenait la propagande du Kremlin en affirmant que la Russie de Vladimir Poutine n'avait jamais envahi la Crimée ? 🙃#CàVous pic.twitter.com/1HuA94Tlwn - C à vous (@cavousf5) April 7, 2022

ist kein Einzelfall, Butscha ist das System, schreibt der Schriftsteller in der: "Von den ersten Kriegstagen an kämpfte Russlands Armee - wie in all ihren anderen Kriegen - besonders siegreich gegen die Zivilbevölkerung. Mit anderen Worten: Die russische Armee ist eine weitverzweigtemit Hunderttausenden Mitgliedern, die mit extremer Grausamkeit und einem außergewöhnlichen Sadismus ausgerüstet sind. Russland ist ein."Wann meldet sich schon mal derin die öffentliche Debatte ein? Er hat Funksprüche russischer Soldaten abgehört, die routinemäßig besprechen, Zivilisten erschießen zu wollen, berichtet unter anderen Konrad Litschko in der: "In einem der abgefangenen Funksprüche soll nach-Informationen ein russischer Soldat schildern, wie er mit Kollegen eine Person auf einem Fahrrad erschossen habe. In einem weiteren sollen russische Streitkräfte sich besprechen, Gefangene zunächst zu befragen und dann zu erschießen. Die Funksprüche sollen indesstammen, sondern aus einem anderen Kiewer Vorort."Butscha ist auch die Folge von Putins Parole von der "" der Ukraine, die russischen Soldaten sozusagen die Lizenz zum Töten gibt, analysiert der russische Soziologeim Gespräch mit Sarah Jones vom, der auch noch mal den Aufruf zum Völkermord von Timofej Sergejzew inerwähnt (unser Resümee ). "Sie infiziert auch die russische Gesellschaft, weil diese Art von Erzählungwird. Wir kannten diese verrückten Ideen über Nazis in der Ukraine und der Nazis in der ukrainischen Regierung, aber bis jetzt hat es nie eine so schreckliche Wendung genommen. Es hieß nie: Wir müssen die ganzen 40 Millionen Menschen in unserer Umgebung reinigen. Das selbst eine Nazi.Vision von nationaler Reinheit, der Purifizierung eines ganzen Volkes mit Gewalt."Einwürde Russland erheblich schaden, sagt der von-Korrespondentin Inna Hartwich befragte Moskauer Energieexperte in bemerkenswert klaren Worten : "Ja, in Deutschland müssten wohl Chemiewerke die Arbeit einstellen, Stahlwerke würden leiden, auch kleinere Betriebe. Manche müssten wohl auch stillstehen. Auch Pläne des Green Deal müssten aufgeschoben werden und viel Geld für Flüssiggas bezahlt werden. Das trifft Deutschland und auch andere Länder empfindlich, natürlich. Aber hier gilt die Wahl:oder materielle Opfer."Von einer "" könne kaum die Rede sein, nach wie vor regiere "jene, mit der die zunächst west-, später dann gesamtdeutsche Gesellschaft so lange so gut gefahren ist", ärgert sich der Soziologein der: "Wie geht Doppelmoral heute? Nun: allerschärfste Verurteilung des russischen Angriffs, aber keine Verhängung eines. Den Krieg in Europa ächten, aber Kriege im Rest der Welt geschehen lassen. Auf die russische Lügenpropaganda verweisen, aber über den auf Lügen aufgebautenschweigen. Putins Gas dämonisieren, aber dafür in den." erinnert sich in, wie er in den Neunzigern versuchte,in internationale Sicherheitsstrukturen einzubinden. Und er verteidigt die: "Weder die EU noch die Nato konnten innerhalb der Grenzen bleiben, diegezogen hatte. Viele Länder, die sich hinter dem Eisernen Vorhang befunden hatten, strebten mit der EU und der Nato nach mehr Freiheit, Wohlstand und Sicherheit, unter inspirierenden Führern wie Václav Havel in der Tschechischen Republik, Lech Wałęsa in Polen und, ja, einem jungen pro-demokratischen Viktor Orbán in Ungarn."Die Doomsday Clock steht aktuell schon aufund kommendes Jahr wird diskutiert werden, ob sie weiter nach vorne gestellt wird, sagt der amerikanische Physiker, der im Komitee sitzt, im-Gespräch mit Andrian Kreye und Georg Mascolo. Nebenund neuerdings auch Desinformation hält er die zu lange vernachlässigte Bedrohung durchfür eine der größten Gefahren: "Was mich wirklich beunruhigt ist, dassalles, was gerade geschieht, sehr aufmerksam verfolgt. Sie sind in einem massiven nuklearen Aufrüstungsprogramm, keine kleine Sache, sondern eine Generalüberholung ihres Arsenals. Und ebenso furchterregend ist, was dies hier bei uns in den USA auslösen wird. Die, nach einem Ausbau des Arsenals werden lauter werden. Und die Russen werden das Gleiche tun. Man darf nicht vergessen, dass wir Zeiten hatten, in denen die USA und die Sowjetunion jeweils über 20.000 Sprengköpfe hatten, ein kompletter Overkill. Es war völlig irrational. Und ich fürchte, auf diesem Weg könnten wir uns bald wieder befinden."Diehat fünf ungarische Künstler nach derzur Lage in ihrer Heimat befragt , darunter den Schriftsteller, der sich nicht wundert, dass die Opposition scheiterte: "Ich halte es für dieder ungarischen Demokratie, dass die Anführer des oppositionellen Zusammenschlusses am Wahlabend nicht hinter dem Spitzenkandidaten standen, als dieser gerade die Wahlniederlage eingestehen musste. Ein politisches Bündnis mit einer solchen Moral ist zwangsläufig zum Scheitern verurteilt. Ungarns Zukunft kann ich mir einzig und allein innerhalb dervorstellen. Ich bin mir ganz sicher, dass meine Landsleute ebenso denken, selbst wenn der Ministerpräsident auf seine populistische Weise regelmäßig von den sogenannten Bürokraten in Brüssel spricht. Ich möchte daran erinnern, dass die Ungarn unter den EU-Ländern zu den engagiertesten Anhängern der Europäischen Union zählen. Ungarn warim westlichen Sinne und wird es, so glaube ich, in absehbarer Zeit auch nicht sein. Das bedeutet aber nicht, dass unser politisches System nicht grundlegend demokratisch wäre. Und es bedeutet auch nicht, dass wir uns nicht im Kontext des kulturellen und politischen Wertesystems der westlichen Demokratien definieren wollten.""Hat dieses Land jemals Demokratie gekannt?", fragt indes die Sprachwissenschaftlerin: "Es hatte so wenig Zeit, sie auszuprobieren, und nach der Wende ging das 'Business' weiter, das Land, die Natur wurden verkauft - das Resultat dieser Prozesse sieht man jetzt, Oligarchen besitzen die Seen, Naturgebiete, Denkmäler, und die Sporthallen, Korruption und und und."Dient das Land als "Nährboden für den sich auf dem Vormarsch befindlichen", fragt in derGerhard Matzig nach den Ungarn- und vor den Frankreichwahlen: "Die Differenz war politisch noch nie so entzündlich wie heute. (…) Der Boden, auf dem ein neues Gespenst in Europa umgeht, ist von ländlicher Gestalt, zugleich aber auch von städtischer Bedeutung.ist kein Spiel - sondern die zentrale Herausforderung einer Zeit, die den Dualismus, er ist so alt wie die Stadtgesellschaft selbst und seit der Antike bekannt, nur vermeintlich überwunden hat. Die Gräben zwischen den Lebenssphären waren noch nie so tief. Jedenfalls in politischer bis ideologischer Hinsicht, wasanmutet, denn in lebenspraktischer Hinsicht waren sich die Sphären noch nie so nah. Die Menschen in Deutschland leben mehrheitlich weder nur in der einen, noch nur in der anderen Sphäre."Dieser Dame hier werden gute Chancen bei deneingeräumt:Nicht nur die Rechte und Linke indiente sich deman, schimpft Claus Leggewie in der: "Frankreich pflegt eine, die von der geopolitischen Lage zu Ende des 19. Jahrhunderts datiert, als man die preußischen und habsburgischen Rivalen umzingeln zu müssen meinte. Diese Idee wurde imwiederaufbereitet - mit einer 'Force de frappe' als Faustpfand, um die 'Boches' unter Kontrolle und die 'Amis' aus Europa rauszuhalten. Noch 2011 wollte die Regierung den Russen ein Schlachtschiff der Mistral-Klasse bauen, was nach der Krim-Annexion vongecancelt werden musste. Aber die Zuneigung der Neogaullistenund, dem 2017 über eine Korruptionsaffäre gestolperten Gegenkandidat Macrons, blieb ungetrübt. Sarkozy sorgte sich um die ethnischen Russen im Donbass und radebrechte auf Russisch von einer gemeinsamen (. Fillon, der Duzfreund Putins, wollte ganz Russland vor den Atlantisten und Kalten Kriegern im Westen bewahren. Und da die präsidentielle Manie offenbar jeden Amtsinhaber im Elysée befällt, gerierte sich auch Emmanuel Macron lange als ehrlicher Makler und erklärte die Nato für hirntot."Im hat Albert Funke keine große Hoffnung, dass die neu gegründete "Kommission zur Reform des Wahlrechts und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit" denwird: "Es wäre schon ein echter Fortschritt, wenn sich im Bundestag die Erkenntnis durchsetzen würde, dass der globale Normalfall das Parlament mit einer festen Größe ist und nicht das Parlament, dessen Größe eine Schwankungsbreite von mehreren Dutzend Sitzen hat. Zu befürchten ist, dass auch die neue Kommission nicht verändert, was bisher schon eine echte Reform verhindert hat: die Neigung zumam bisherigen System. Denn wird sich in den gut vier Monaten bis August der Mut entwickeln, die Sache mal mit ein bisschen mehr Offenheit für andere Möglichkeiten anzugehen? Eher nicht."