schreibt in derüber den surrealen Alltag, der in seine Stadtzurückgekehrt ist: "Nachdem die Stadt den ersten Schock überwunden hatte, hat sie sich berappelt und kehrt zu einem normalen Leben zurück. Mehr und mehr Geschäfte und Apotheken sind wieder geöffnet, die ersten. Und dabei wird Charkiw jeden Tag. Es kann jederzeit überall einschlagen. Die Russen scheinen blind zu feuern. Vorgestern ist ein Geschoss in einem stillen Charkiwer Innenhof detoniert - ein paar Leute waren mit ihren Kindern draußen, um ein paar Sonnenstrahlen zu tanken, und sind umgekommen."Allerdings istwieder belebter, notiert Juri Larinega, der ebenfalls in Charkiw ist, in der: "DieCharkiws - Severnaja Saltowka, Pjatichatki und teilweise das Dorf Schukowski, die massiv bombardiert worden waren, sind menschenleer. Hier ist die Stadt wegen fortdauernden Beschusses und ständiger Überfälle wie ausgestorben. Das Geschützfeuer verstummt nie. Es ist nicht übertrieben zu sagen: Diese Teile der Stadt wurden."Luke Mogelson begleitet für denein Team ukrainischer Freiwilliger, die indie Leichen sammeln. Die Fotos sind von, und sie beschönigen nichts. "Auf der anderen Seite der Bahngleise warenin ihrem Haus ermordet worden. Die eine lag in der Tür, die andere in der Küche. Beide waren in schwere Wintermäntel gehüllt. Nachbarn sagten, sie seien Schwestern gewesen, beide."Nach Butscha tritt der Ukraine-Krieg in eine zweite Phase ein, schreibt der Militärhistorikerin seinem Blog. Niemand macht sich mehr Illusionen über Friedensverhandlungen: "Nachdem die westlichen Regierungen nun gesehen haben, was passiert, wenn Russland ukrainisches Territorium besetzt, wissen sie, dass sie Präsident Selenski nicht zuzwingen können, nur um den Krieg zu beenden. Natürlich ist der Westen nicht in der Lage, einenin Moskau herbeizuführen. Das kann auch die Ukraine nicht. Nur die Russen können das. Wir können nur die Ukraine unterstützen, bis die russischen Truppen abgezogen sind und Putin dietragen muss. Eine Rückeroberung der Krim wäre vielleicht immer noch zu viel verlangt, aber für Kiew ist es jetzt unerlässlich, dass, einschließlich der Enklaven in Donezk und Luhansk, als Teil der Ukraine erhalten bleibt, mit Waffengewalt, falls Diplomatie nichts bringt."Es gibt allerdings nicht nur den, schreibt Jörg Lau in der, sondern auch den Schock über die: "Die Sanktionen führen bisher nicht zum Abrücken der Bevölkerung vom Regime. Im Gegenteil: Viele sammeln sich jetzt erst recht um das Banner, unter dem die Ukraine vernichtet werden soll. Auch hierzulande: Am Wochenende rollte ein Korso von 400 Autos durch Berlin, die Wagen geschmückt mit der russischen Trikolore samt imperialem Doppeladler. Dies ist längst'."Die Russinnen und Russen sind jetzt in einer ähnlichen Lage schreibt die russische Journalistin und Bürgerrechtlerinauf. Aber: "Wie soll diese Verantwortung aussehen? Welche Reue muss es geben?? Ein Tribunal in Mariupol? Eine? Das steht jetzt noch nicht zur Debatte. Denn nur ein kleiner Teil der russischen Gesellschaft versteht, dass dies unausweichlich ist. Was aber ist mit der großen Mehrheit? Wie soll man mit Landsleuten reden, die den Krieg unterstützen? Was soll man den Lehrern sagen, die ihren Schülern erzählen, dass die Ukraine kein richtiges Land sei? Wie soll man mit Kindern umgehen, die ihre Lehrer denunzieren, wenn die sich - und sei es nur zaghaft - für Frieden aussprechen? Wie sollen wir jetzt leben, wenn wir uns an den Stolz auf unser Land und unsere Kultur gewöhnt haben und sich plötzlich herausstellt, dass uns das nicht vor diesem Irrsinn bewahrt?? Viele Russen und Russinnen sagen jetzt, dass sie persönlich keine Schuld tragen. Die Deutschen kennen das: Bald werden andere Russen kommen und sagen, dass sie nur Befehle ausgeführt haben.", ein liberaler Stadtpolitiker aus Sankt Petersburg, beschwört die Weltöffentlichkeit in der, zur Kenntnis zu nehmen, dass es auch eine Menge Russen gibt, diesind - nicht alle von ihnen sind emigriert. ", das ist keine Übertreibung, verbinden ihre Zukunft mit Russland, wollen keinen Krieg, sind keine Aktivisten und."Nach Butscha beginnen die Ermittlungen, und es stellen sich wichtige, schreibt Alexandra Kemmerer in der: "Den Ukrainern geht es um den, der die Absicht zur Vernichtung einer ganzen nationalen, ethnischen, rassischen, religiösen oder sozialen Gruppe voraussetzt - und einforcieren müsste. Auf deutscher Seite hingegen (und auch in den Äußerungen der EU-Kommissionspräsidentin) liegt der Fokus auf dem weiter gefassten Tatbestand der."Der Krieg in der Ukraine ist ein "", sagt der Holocaust-Forscherauf-Nachfrage von Andrian Kreye: "'Ich hätte Butscha alleine für sich genommen auch noch nicht als Völkermord bezeichnet', sagt er. 'Ich bin mit ukrainischen Fotografen in Kontakt und habe Bilder gesehen, die noch viel grausamer sind als alles, was veröffentlicht wurde. Aber das alleine wäre jedoch noch kein Völkermord. Ich bin vorsichtig mit diesem Begriff, weil er in der Rhetorik der Konflikte viel zu schnell angewandt wird.' Aber, so sagt er: Butscha ist eben, keine Entgleisung. 'Wir haben Beweise aus anderen Teilen der Ukraine, die in russischer Hand sind, dass es dort ähnliche Muster gibt, Zivilisten zu töten, verschwinden zu lassen, oder Menschen, die sich als Ukrainer identifizieren,. Und ganz ehrlich, mir graut schon davor, was wir insehen werden.'"Über denin Berlin am letzten Wochenende spricht die russlanddeutsche Grünen-Politikerinmit Marina Mai in der: "Das waren sehr gut organisierte Gruppen von Putin-AnhängerInnen russischer und nichtrussischer Abstammung. Dreißig Teilnehmer waren angemeldet, 900 sind dann gekommen. Wer vorab in deren Telegram-Gruppen geschaut hatte, wusste, wie groß die Mobilisierung war. Angemeldet war das als eine Demonstration gegen Diskriminierung russischsprachiger Menschen. Doch es war eine." Kossok-Spieß warnt, dass auch zum 9. Mai prorussische Demos geplant sind.stellt die Ukrainer als Nazis dar und die Russen als die neuen Juden und Opfer dieser Nazis, so etwa in einem Video des Rappers, von dem man hier Eindrücke gewinnen kann.prangert in derdaszu den Instrumentalisierungen des Holocaust in diesem Krieg an: "Israel, das in der Vergangenheit so schnell bereit war, den Gebrauch der moralischen Sprache der Schoah zu verteidigen, hält sich. Die komplizierte Situation in Syrien, wo Israel auf eine enge Koordination mit dem russischen Militär vor Ort angewiesen ist, um sich den iranischen Kräften zu widersetzen, ist keine Entschuldigung für das donnernde Schweigen.", Soldaten,- das warund auch "ein bisschen pfui", polemisiert die jüdische Autorin Mirna Funk in der. Aber was, wennnotwendig wird? "Gerade im Falle von Gewalt führt uns die rigorose Ablehnung direkt in eine ihrerseits: die. Nehmen wir noch mal den Ukraine-Krieg. Aus der Ukraine dürfen seit Wochen nur Frauen ausreisen, Männer müssen an der Front kämpfen. Dabei hatten wir uns doch schon auf 23 Geschlechter geeinigt und deshalb genderneutrale Toiletten zum Pflichtprogramm erhoben. … Alles war offensichtlich auf dem besten Weg zur. Und jetzt zwingt die Ukraine die Männer an die Front, wo sie im Zweifel für die große Sache sterben, aber die Frauen dürfen sich einfach in Deutschland und anderswo in Sicherheit begeben? Ist das fair, Leute?" In der denkt der Philosophderweil über einen "" nach.Neben dem Krieg in der Ukraine tobe inein "", sagt im Gespräch mit Martin Sander die polnische Aktivistin, die in Polen auch schon für ihren Kampf gegen den Abbau des Rechtsstaats, das Abtreibungsverbot und für Meinungsfreiheit festgenommen wurde: "Die Regierung beharrt weiterhin darauf, man müsse internationale Vereinbarungen nicht respektieren, denn polnisches Recht stehe über EU-Recht. In seiner Abneigung gegenüber der liberalen Welt samt Gottlosigkeit und 'Genderideologie' folge Warschau, so Suchanow, vieldenn jenem Brüssels." Und was zudem "im Getöse regierungsoffizieller Verlautbarungen untergeht: So wie Gazprom seinen Stoff weiter nach Deutschland liefert, bezieht Polen nach wie vor Rohstoffe aus Russland und lässt sogardie Grenze nach Weissrussland passieren."Dergeht es prächtig, allein im letzten Jahr sind knapp eine Million neue Firmen gegründet worden - und dennoch steuertin den 2020er Jahren möglicherweise auf einezu, glaubt der Philosoph und Ökonomin der. Denn "positive Entwicklung im privaten Sektor wird von einemzunichtegemacht. Schon die Zahlen sind erdrückend: In den verschiedenen Bereichen des öffentlichen Dienstes sind insgesamt über 5,5 Millionen Funktionäre beschäftigt - eine ganze Million mehr als noch 1997. Jeder fünfte Erwerbstätige ist ein. Auch in Macrons Präsidentschaft hat sich dieses Heer vergrößert, zudem sind die Gehälter im öffentlichen Dienst merklich gestiegen. Die erbrachten Leistungen dagegen werden immer schlechter. Das Gesundheitswesen ist permanent in der Krise, das Bildungssystem wird zusehends schwächer - man kann das zum Beispiel auf der Pisa-Rangliste ablesen, wo Frankreich in den Fächern Lesen und Mathematik auf den Plätzen 23 beziehungsweise 25 liegt."