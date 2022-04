Richard Wilhelm Wagner (1813 bis 1883). Quelle: bpk | British Library Board





"Until the Flood". Foto: Nicholas Hussong

Wolfgang Schreiber hat für diedie Ausstellung "und das deutsche Gefühl" im Deutschen Historischen Museum Berlin besucht und ist zwiespältig : "Die Berliner Ausstellung taugt nicht, etwa erwartbar, zumin Wagners Musikdramen und deren Sog. Umso mehr zur Beschäftigung mit seinen, den Gesellschafts-, Musik- und Bühnenideen, wie sie hier die Wagner-Sängerin Waltraud Meier und der intellektuell wagner-gewappnete Regisseur Stefan Herheim in Videobeiträgen abhandeln., wie beides, Wagners schlimme Ideologie und sein Musikdrama, in Genuss und Rausch der Besucher zusammenpassen, kann die Ausstellung leider nicht lösen."In dergeht Jan Brachmann noch weiter: Dass Richard Wagner einwar, weiß inzwischen jeder, meint er. "Die Frage steht im Raum,wir uns weiterhin mit Wagner beschäftigen, wenn er als Figur dermaßen verlogen, manipulativ und abstoßend war. Diese Frage kann die Ausstellung nicht beantworten, weil sie vor dem Wesentlichen ausweicht:. Ihr darf man sich in zwei verhüllten Hörinseln nur andächtig lauschend, aber nicht analytisch nähern. Dabei hätte man mit guten Hörinstallationen, die einzelne Ereignisse herausfiltern und stückweise kombinieren, sehr gut zeigen können, worin Wagners große Leistungen bestehen", die auch "Komponisten wieoderoder" beeinflusste - "lauter Vertreter von Nationen, deren Musik im Grunde1945 in seiner Rede 'Deutschland und die Deutschen' Innerlichkeit und Tiefe absprach." Im empfiehlt Bernhard Schulz den Katalog zur Ausstellung mit seinen Essays von Laurenz Lütteken, Stephan Mösch oder Herfried Münkler zu den Gefühlskomplexen Entfremdung, Eros, Zugehörigkeit und Ekel.





"The Seven Streams of the River Ota". Foto: Elias Djemil

In dersingt Peter Laudenbach ein Loblied auf das FIND-Festival der Berliner Schaubühne, dieses "lebendigste, kraftvollste,: Hier geht einund zum Welttheater auf". Das würdeChristian Rakow wohl bestätigen. Er war besonders beeindruckt vonOne-Woman-Show "Until the Flood", die die Tötung des Schwarzen Jugendlichen Michael Brown durch den weißen Polizisten Darren Wilson 2014 in Ferguson zum Anlass nimmt, sich mit dem Rassismus und der Spaltung der amerikanischen Gesellschaft auseinanderzusetzen: "Mal ist Orlandersmith im Ohrensessel eine, die ihr persönliches Erleben des Rassismus in den 1960er Jahren erinnert, mal einmit 'White Trash'-Unterschichtsherkunft, der sich in seine Wut gegen schwarze Jugendliche hineinsteigert. ... Im Finale steuert die panoramatisch breite Parade von 'einfachen Leuten' aufzu, die eine Vermittlung, ja einen universalistischen Versöhnungspunkt in der Konfliktlage suchen. Siebzig Minuten spielt sich Orlandersmith (inszeniert von Neel Keller) durch das Milieuporträt zerklüfteter Nachbarschaften, mit winzigen charakterisierenden Gesten, mit bestechender erzählerischer Klarheit. Ein, der die soziale Nahansicht gegen identitätspolitische Großerzählungen behauptet."





Die andere viel gelobte Inszenierung bei Find war "The Seven Streams of the River Ota" von, der-Kritiker Simon Strauß erzählt hat, wie er bei einem Japanbesuch auf die Idee zu dem Stück kam: "Beim Rundgang durch das seltsam intakt wirkende Hiroshima, so beschreibt es Lepage rückblickend, habe ihm der Stadtführer von einemerzählt, dessen Gesicht vom Feuerstoß der Atombombeworden sei, dass die Klinikbediensteten alle Spiegel abgehängt hätten. Aber das Mädchen habe unter ihrem Kopfkissen einen kleinen Spiegelsplitter bewahrt, in den sie bei Sonnenaufgang blinzelte, um sich. 'Man kann einen Menschen verunstalten, aber man kann ihm nicht die Sehnsucht danach nehmen, schön zu sein', sagt Lepage. Aus diesem Erinnerungssplitter heraus entwickelte er dann Mitte der Neunzigerjahre eine mehr als siebenstündige Theaterreise durch ein halbes Jahrhundert Zeitgeschichte. Ein 'exercice de mémoire', wie er es nennt, der Stilmittel desaufnimmt und mit der Spielform eines psychologischen Realismus verbindet."Besprochen werden außerdemInszenierung von Thomas Bernhards "Die Jagdgesellschaft" am Hamburger Schauspielhaus ( taz ) und "Odyssee. A Story for Hollywood" am Schauspiel Stuttgart, ein Theaterstück, für das der polnische Regisseurdie Geschichte des Odysseus mit der der Holocaust-Überlebendenkreuzt ("ein praller, ein düsterer, ein witziger, ein erschütternder Theaterabend, gespielt von einem großartigen Ensemble", lobt nachtkritikerin Verena Großkreutz)