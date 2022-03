"Ich schreibe dies auf Russisch, und mit jedem Satz wird es härter", ist der Essay der russischen Autorinüber den Ukraine-Krieg überschrieben. Er kommt ihr vor "wie eine, eine Filmkulisse, in der scharf geschossen wird, mit echten Menschen als Zielscheiben... Das ist es, was Putin in diesem Moment beschäftigt: die Durchsetzung seines, der Versuch, die Geschichte der Ukraine und Europas neu zu schreiben, unsere Gegenwart zu verändern und unsere Zukunft zu bestimmen. Er plant, die Ukraine, Russland, Europa, die Welt (und jeden, der ständig die Live-Nachrichten neu aufruft) in daszu ziehen, das er selbst geschrieben hat."Ebenfalls in derbefindet sich ein Online-Dossier über die bisherige, die an vielen Punkten, aber nicht überall gescheitert ist. Dass sich die Städte nicht so leicht erobern ließen wie erträumt, lässt, so die Autoren, die mit den Expertenundgesprochen haben: Russland werde zunehmend "auf Methoden zurückgreifen, die sich in früheren Konflikten bewährt haben, wie der Angriff auf Mariupol zeigt... 'Sie scheinen auf das, aber leider sehr erfolgreiche Muster in Syrien und Grosny zurückzukommen - Menschen belagern, isolieren', so Bronk. 'Man bombardiert die Menschen, bis sie verhungern und die Bombardierung sie zur Kapitulation zwingt.' Kofman fügt hinzu: 'Es wird ihnen klar, dass sie sich auf einen ernsthaften Kampf einstellen müssen ... dieser Krieg wird noch hässlicher werden.'" In einem ähnlich aufwändigen Online-Dossier untersuchtden russischen Angriff auf einin Mariupol.Der Filmemacherkommt in einem Essay für die(ursprünglich für das Magazin ) nochmal aufProblem mit der Ukraine zurück. Letztlich stecke hinter Putins Geschichtsessay (unser Resümee ), der sich im Nachhinein lese wie seine Kriegserklärung, der Wunsch, diezu bringen, gerade durch die Behauptung, dass Russland und die Ukraineseien: "Wenn die Ukrainer*innen in Wirklichkeit Russ*innen sind, wie kann man es zulassen, dass sieohne vorher festgelegte Ergebnisse abhalten? Wenn die Ukrainer*innen tatsächlich Russ*innen sind, wie kann es sein, dass der ukrainische Staat keine 'homosexuelle Propaganda' bestraft? Wenn all diese Dinge in der Ukraine möglich sind, bedeutet dies für ein autokratisches russisches Denken automatisch, dass siemöglich wären. Das bedeutet wiederum, dass die Ukraine um jeden Preis verschwinden muss."Sie steigt aus aus Deutschland, schreibtin einem Abschiedsbrief in der, in dem sie die zögerliche Bundesregierung scharf kritisiert: "Mein ganzes Leben lebe ich im Bewusstsein der, die von unserem Boden ausgegangen sind. Ich möchte nicht bis an mein Lebensende im Bewusstsein leben, einenzu haben. Ich habe nicht den Zusammenbruch einer sozialistischen Diktatur erlebt, um jetzt zuzuschauen, wie ein vom sowjetischen Geheimdienst trainierter und ausgebildeter Diktator Europaüberzieht." Ihren Brief unterschreibt sie mit "Rávik, aufgehörte Deutsche".Dem gegenüberzustellen wäre ein tatsächlicher Abschiedsbrief. Der russische Intellektuelle erklärt bei, warum er Russland, in das er nach langer Zeit im Westen zurückgekehrt war, nun: "Es ist nicht die Angst vor dem Niedergang, der Krise und dem Mangel, nicht einmal die- ich bin an diesen Zustand gewöhnt, ich überprüfe regelmäßig die Liste der Auslandsagenten, schließe die Tür doppelt ab und habe die Telefonnummer meines Anwalts griffbereit. Getrieben werde ich vom unerträglichen Ekel, in einem Aggressorland zu leben, dem unerträglichen, dem Gefühl eines fortgesetzten, permanenten Verbrechens, dessen unfreiwilliger Zeuge und Komplize ich bin."Schon einmal wurden mit dem Argument des "" keine oder unzureichend Waffen in ein Krisengebiet geschickt, beim Krieg der schwer bewaffnetengegen die fast waffenlosen erinnert die ehemalige Grünen-Politikerinin der. Dann kam. "Die Bundesregierung hielt allzu lange fest an dem Grundsatz: Keine Waffen in Krisengebiete. Nun verfolgen wir denunzureichend ausgerüsteter Männer und Frauen, die mit einem hohen Blutzoll die russische Armee aufhalten - bisher aufhalten -, und unerwartet widerspenstig sind. Aber wie lange noch? (...) Ein Untergang der Ukraine würde das russische Militär anbringen. Atomare Iskander-Raketen würden uns noch näher rücken. Und was, wenn Putin mit der Ukrainewäre?"Zu welcher Banalität gerade Experten fähig sind, zeigt ein Artikel Claudia Majors sowie Liviu Horovitz' und Lydia Wachs' von der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik Berlin über Wladimir Putins. "Die gute Nachricht ist: Die russischen Drohungen sind. Sie sind ernst zu nehmen, aber kein Grund zur Panik. Ein Einsatz bleibt sehr unwahrscheinlich. Die schlechte Nachricht ist: jeder Konflikt mit einer Atommacht ist gefährlich." Da mag sich ein Politiker dann aber gut beraten fühlen.Mit Fassungslosigkeit blickt der einstige FDP-Politikerim Interview mit Reiner Burger von derauf seine engsten Kollegen: "Ich verstehe immer noch nicht, wie viele Politiker gerade in Deutschlandkonnten. Die Krim-Annexion, der Mord im Berliner Tiergarten, der Nervengift-Anschlag auf Nawalny, die Zerstörung in Syrien - das hat sich doch allesabgespielt. Und Putin war schon der Hauptverantwortliche für Millionen syrische Flüchtlinge. Trotzdem gab es soPutin-Versteher!" Ebenfalls in derruft Moskau-Korrespondent Friedrich Schmidt in Erinnerung, dass Putin immerwar und seine Karriere bereits mit einem mörderischenbegann.Die Aufarbeitung fängt jetzt erst an.Bilanz wird durch den Krieg im Nachhinein gewaltig überschattet. Eine Autorengruppe derfragt nach ihrer Mitverantwortung für das jetzige Desaster. Unter anderem war sie 2008 maßgeblich gegen einen. Erst danach griff Putin Georgien an: "Durch Vermittlung des französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy wurde der Konflikt- bis heute. Aber die Debatte blieb: 'Das Hinausschieben des Beitrittstermins hat Russland darin bestärkt,zu schaffen', sagte 2008 der tschechische Außenminister Karel Schwarzenberg. Und: 'Appeasement ist keine Alternative.'"Der Krieg stärktPosition in Ungarn, das vor Wahlen steht, fürchtet der Publizistim Gespräch mit Tom Wohlfarth in der: Und "selbst wenn er abgewählt würde, bliebe die Innenpolitik noch lange so, wie sie ist: Die nächste Regierung, so bunt sie zwischen rechts und liberal auch sein mag, wenn sie zustande kommt, wird nicht viel ändern können: Orbán hat vorsorglich Gesetze erlassen, die nur mit einer Zweidrittelmehrheit geändert oder aufgehoben werden können. Außerdem ist und bleibt Orbáns Partei Fidesz die stärkste Fraktion, sie kann jeden Versuch, die Politik zu korrigieren, boykottieren, so wie Orbán dies auch schon in der Opposition zwischen 2002 und 2010 getan hat. Bei alldem ist es eine Art Schicksalswahl. Denn wenn Orbán wiedergewählt wird, bleibt Ungarn ein despektierlicher Partner für die EU." Kornitzer legt bei Suhrkamp gerade einen Essay vor: "Über Destruktivität - Eine essayistische Einmischung in die inneren Angelegenheiten Ungarns".