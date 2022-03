Die Komödien und Tragödien der Gegenwart spielen sich auf dem Berufsnetzwerkab, stellt der Schriftsteller in einem-Essay fest. "Ich bin hin und her getaumelt zwischen Angeboten aus dem Bereich der Ernährung, der Spiritualität, der Philosophie, der Ethik oder der Ästhetik; ich verlor mich in den Mäandern der dröhnenden Farce und pflegte dort die durchlässige Nonchalance jener Flaneure, die Walter Benjamin so treffend beschreibt. ... Ich habe so viel Zeit in denverbracht, dass ich anfing, einen Roman zu schreiben, einen großen, vielstimmigen Roman, der das Phänomenerfassen sollte, aber ich habe es nicht geschafft: Meine Fiktion schien immer im Rückstand zu sein in Bezug auf die Realität. Es war eine Niederlage und zugleich eine Ohrfeige:."Im erklärt Michael Wurmitzer, warum denderzeit vor allem der Schriftstellerals Identifikationsfigur dient: "Als erster großer Autor schrieb er nicht auf Russisch oder Polnisch, den Sprachen der damaligen Oberschicht, sondern in der ukrainischen Volkssprache, variierte sie und ihre Folklore auf einzigartige Weise. Zum anderen schrieb er, als Sohn von Leibeigenen geboren, über Freiheit, die Unterdrückung der einfachen Leute, die in den sozialpolitischen Verhältnissen unter die Räder kommen, und wandte sich."Die goldenen Zeiten der vorgeblich auf Dauer angelegtensind schon lange vorbei, ruft der Literaturhistoriker und ehemalige Hanser-Lektorin einem gellenden Warnruf in der: Einst ambitionierte Projekte und Verlage sind eingegangen, der Backkatalog zerbröselt und wird nicht nachgedruckt. Neidisch blickt er nach Frankreich, wo die Bibliothèque de la Pléiade seit Jahren wichtige Arbeit leistet. "Übertrüge man die deutsche Situation auf Frankreich, so hätte man eine, George Sand, Vigny, Maupassant, Verlaine, Chateaubriand - unvorstellbar für ein Land der Literatur! Die Verlage können und werden das Problem nicht lösen, dafür ist es zu spät, derlängst zu groß, als dass er noch aus eigener Kraft zu beheben wäre. Angesprochen sind die Akademien, vor allem die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung."Weitere Artikel: Die bringt die zehnte (und hier die elfte) Folge vonKriegstagebuch aus Charkiw. In der spricht die Literaturwissenschaftlerinüber die Romane der jüdischen Schriftsteller, die sie neu ediert. Tilman Spreckelsen schlendert für dieüber das überschaubare Gelände der" in Leipzig. Für die plauscht Paul Jandl mit der Schriftstellerin Besprochen werden"Rombo" ( taz ),eben mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichneter Roman "Eine runde Sache" ( Freitag ),"Frei" ( SZ ),"Gesichter" ( FR ),"Ursprung" ( Dlf Kultur ) und"Madame 60a" ().