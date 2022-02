Szene aus "Wanja in der Gaussstraße". Bild: Krafft Angerer

Szene aus "Ode". Foto: Karolina Miernik

Mit Inszenierung von "Wanja in der Gaußstraße" nach Tschechow und Inszenierung vongerade erst erschienenem Roman "Das mangelnde Licht" feierten dieses Wochenende gleichPremiere am Hamburger Thalia Theater, die Till Briegleb in der, auch wenn sie nicht mehr verändert wurden, vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse gesehen hat. "Durch" lassen sich "viele Verhaltensweisen wiederfinden, dievielleicht interpretieren helfen. Die große Diskrepanz zwischen einemund einer eher kümmerlichen Existenz, die Serebrjakow (Oliver Mallison) in diesem Stück verkörpert, lässt sich alsverwenden, das politisch von übertriebenem männlichen Nationalstolz geleitet wird, während Lebensumstände wie Infrastruktur in weiten Bereichen ruinös sind. Auch der abschließende Rat der desillusionierten Nichte Sonja (Meryem Öz) an den unglücklichen Wanja (Stefan Stern), '', mag eine Stimmung im desillusionierten Russland beschreiben, wo das verratene Volk seinen Autokraten so lange erträgt, bis dieser sie an den Rand eines Weltkriegs führt."In derrauft sich Irene Bazinger nach Steckels Haratischwili-Inszenierung über dennach dem Zerfall der Sowjetunion indes die Haare: Nahezu alles, was den Roman ausmache, "seine mäandernde Erzählweise, die fragile Poesie, das aufgelöste Raum-Zeit-Gefüge, die Komplexität der Figuren und der komplizierte historische Hintergrund, wird hier fahrlässig übergangen." Die Inszenierung buchstabiere "und ohne interpretatorischen Zugriff einfach die Handlung nach, lässt deren Dramaturgie notgedrungen außer Acht, suhlt sich in ein paar prägenden Kapiteln, muss andere knapp zitieren oder ganz streichen - irgendwann möchte das Publikum schließlich heim."Anke Dürr ist indes dankbar , dass Steckel jegliche Verbindung zum Krieg in der Ukraine vermeidet.Voller Witz und Tiefe erscheint Michael Wurmitzer imBurgtheater- Inszenierung vonRoman "Ode" über, Rechte und die Frage,. "Markus Meyer kann nicht nur berückend singen, er zieht auch gleich einmal blank. Als Regisseur sieht er sich einer jungen Generation von Schauspielern gegenüber, die mit der Idee von bloßer Nachahmung, aber auchnichts mehr anfangen können: 'Das sind traumatisierende Inhalte, dem setz ich mich nicht aus' - 'Dann können wir nichts mehr darstellen' - 'Genau'. Als Verfechter der Idee von Darstellung durch Verstellung im Theater gibt er dem zum Trotz mit bemerkenswertem Körpereinsatz, umgeschnalltem Schwangerschaftsbauch und Kopftuch nacheinander eine Vergewaltigte, eine vor dem Machomann zitternde Hausfrau und eine ausländische Putzkraft. Wenn nicht Künstler dieder Gesellschaft auf den Bühnen darstellten, kämen die dort dann überhaupt vor?"Besprochen werdenInszenierung vonRoman "Annette, ein Heldinnenepos" am Staatstheater Hannover - anders als die Vorlage eine "gemütliche Heldinnenverehrung gegen unsere ungemütlichen Kriegstage", meint Jens Fischer. AußerdemInszenierung "Grief & Beauty" im Frankfurter Mousonturm ( taz ),"Jessica - an Incarnation" an der Berliner Volksbühne ( taz ).