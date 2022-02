Mit den Augen der Künstlerinschaut Alexandra Wach () im Kunstmuseum Basel noch mal ganz neu auf. Dort nämlich hat Holzer, die mit Bourgeois befreundet war, eine Hommage mit dem Titel "The Violence of Handwriting Across a Page" inszeniert: "Jenseits der omnipräsenten Textbilder begegnet man … Kissenstapeln mit Gobelinmustern und einem an die Künstlerin adressierten Briefumschlag mit dem Absender The White House Washington, dessen Rückseite die Zeichnung einesoffenbart. Da wäre auch noch eine klaustrophobische Landschaft mit eierförmigen Erhebungen, eine Art fleischige Tropfhöhle, die den vielsagenden Titel 'The Destruction of the Father' trägt. Außerdem hybride, im häuslichen Territoriumgenannt 'Femmes Maisons'. Sie sind alles andere als heimelig. Überhaupt die Frauen. Ihrebluten, beim Gebären und beim Sex. Wenn sie es nicht tun, fristen sie auf einem Felsen aus Holz das Dasein einer, wie in der souverän das bildhauerische Vokabular beherrschenden Skulptur 'Topiary' von 2005, die einem Miniaturfrauenkörper einen surrealen Zapfenkopf entwachsen lässt."In der atmet Thomas Ribi auf: Diehat die Verträge öffentlich gemacht, in denen festgelegt wird, zu welchen Bedingungen die Kunstsammlung vonals Dauerleihgabe imgezeigt wird. ( Unsere Resümees ) Für Ribi ist das nicht weniger als ein "": Zum einen sei es nicht üblich, private Verträge öffentlich zu machen, zum anderen wird das Kunsthaus im neuen Vertrag verpflichtet, dievon 1998 und der Erklärung von Theresienstadt (2009) anzuwenden: "Ein so klares Bekenntnis zu den heute geltenden Richtlinien im Umgang mit Raubkunst und Fluchtgut hatte man von der Stiftung Bührle bisher noch nicht gehört. Die Verantwortung für Abklärungen über die Herkunft von Bildern liegt nun in erster Linie beim Kunsthaus. Es wird sich der Aufgabe stellen müssen und kann sich nicht mehr darauf berufen, dass ihm die Hände gebunden seien. Die Stiftung kann nach wie vorbetreiben, aber sie kann das Kunsthaus nicht daran hindern, Untersuchungen anzustellen."war weit mehr als nur Dadaistin, lernt Christian Schröder imin der Ausstellung "Abermillionen Anschauungen" im Berliner Bröhan-Museum , das vor allem das surrealistische, expressionistische und konstruktivistische Werk der Avantgarde-Künstlerin würdigt: "Manche ihrer Werke wirken wie. Die 'Symbolische Landschaft III' (1930) zeigt eine lebensfeindliche,, in der stachelige Pflanzen aufragen. Im Vordergrund liegt eine puppenhafte Frau, deren Bauch. Das Gemälde erinnert an die wuchernden Phantasielandschaften von Max Ernst. Höch sieht in ihm einen 'Seelenverwandten', schreibt ihm in einem Brief, dass der Surrealismus für sie 'der Faden' geworden sei, 'der allein durch alle Wirrnisse hielt'."Außerdem: In der gratuliert Ingeborg Ruthe dem Malerzum Neunzigsten. In der berichtet Ingeborg Ruthe vom Rechtsstreit um"Slawisches Epos", das bis zum Jahr 2026 ein Museum in Prag bekommen soll. Besprochen werden die Ausstellung "New Normals" mit Werken vonim Berliner Haus am Waldsee () und die Ausstellung "100 Jahre. Von bitterbös bis augenzwinkernd" im Karikaturenmuseum in Krems an der Donau ().