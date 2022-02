Die Kunst, das Leben - alles beiläufig: Hong Sang-soos "The Novelist's Film"

Wenn er einem in die Augen blickt, ist das Kino ganz bei sich: Godard in "Á Vendredi Robinson"

Die Bären wurden zwar gestern schon erlegt und verteilt ( unser Resümee ), doch bis zum Sonntag geht dienoch weiter - mit Vorführungen für das Publikum und Nachlesen in den Feuilletons.Tim Caspar Boehme braucht keinen zweiten Präsenzjahrgang unter Pandemie-Erschwernissen: Die Rahmenbedingungen und Schutzmaßnahmen verliehen dem Festival "etwas notgedrungen Wattiertes und Steriles,. Bei den Filmen dieses Wettbewerbs hielten die meisten Regisseure ebenso, gaben in ihren Geschichten von diesem Aspekt der Gegenwart nichts zu erkennen. Mit zwei Ausnahmen: Die französische Filmemacherin, die zum ersten Mal für einen Goldenen Bären angetreten war, und ihr südkoreanischer Kollegeließen als einzige ihre Hauptdarsteller mit Masken vor der Kamera auftreten."Hong Sang-soo erhielt für seinen Film den Großen Preis der Jury. Das Kino des Koreaners kreist um eine überschaubare Zahl an Motiven und Figurenkonstellationen - meist sind es Figuren, die mit Kunst zu tun haben, in schwierigen Beziehungen stecken und sich irgendwann schreibt Till Kadritzke im. So "kreisen in 'The Novelist's Film' die Gespräche des Figurenensembles immer wieder um, und reflektieren damit auch Hongs Kino selbst. ... Auch die Pandemie bekommt Hong ganz mühelos in sein Kino eingeflochten. Der Moment, wenn sich zwei Figuren wiedererkennen, erfährt durch den Mund-Nasenschutz einen spannende Verzögerung. Und das verlegene Zurechtrücken der Maske ist fürein echtes Geschenk. Auch dieses Mal wird man erst gegen Ende allmählich gewahr, was da vor dem eigenen Augeentstanden ist."Christiane Peitz resümiert imden Nebenwettbewerb "Encounters". Dort hatte sie ihre helle Freude anvon "feinem Humor" durchzogenem Porträtfilm "Á vendredi Robinson", für den sich die beiden hochbetagten FilmemacherundE-Mails schreiben - und zwar jede Woche am Freitag. "Ob er noch an das Kino glaubt, fragt Golestan ihn. Godard entschuldigt sich, das sei ein bisschen eine Polizeiverhörfrage. Er trägt. Als er am Ende am Küchentisch sitzt und seinen Rotwein mit Wasser verdünnt, schaut er direkt in die Kamera. Ein milder, freundlicher, ein wenig verlegener Blick. Godard schaut einem direkt in die Augen. Und."Der Wettbewerb war zwar insgesamt-Kritiker Daniel Kothenschulte, doch die Jury hat dieherausgeholt. Und es zeige sich ein neues Alleinstellungsmerkmal: "Anders als in Cannes und Venedig spielenhier keine Nebenrollen. Sie spielen die Hauptrollen und setzen." Das "war sicherlich", resümiert Soja Zekri in der, aber "wenn man bedenkt, dass die Berlinale im Pandemie-Tief begann, aber pünktlich zur Preisverleihung eine '' in Aussicht gestellt wurde, dann wird man sich an diese Festspiele vielleicht eines Tages erinnern als die Berlinale, diewar."Mehr vom Festival: Carolin Ströbele freut sich auffür die deutsche TV-Komikerin, die ihre für ihre Rolle als' Mutter in"Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" ( unser Resümee ) mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde: Kaptan "war ein, die dieser Wettbewerb sonst hervorgebracht hat". Für den porträtiert Dominik Kamalzadeh die österreichische Filmemacherin, die mit ihrem Film "Sonne" für den besten Debütfilm des Festivals ausgezeichnet wurde. Andreas Scheiner freut sich in derüber den starkenauf dem Festival.Aus dem Festivalprogramm besprochen werdenDokumentarfilm "Liebe, D-Mark und Tod" über die Tsp , mehr dazu hier ) undDokumentarfilm "1341 Frames of Love and War" über den Kriegsfotografen Tsp ).Abseits der Berlinale: Im porträtiert Matthias Lerf, der als ewiger Nebendarsteller mit "Swang Song" endlich einmal eine Hauptrolle bekommen hat. In ihrem-Essay über "And Just Like That..." zeigt sich Isabella Caldart sehr enttäuscht über das ""-Revival. Besprochen werdenThriller "Kimi" ( SZ ),"Gloria Mundi" ( Standard ),"Der Pfad" ( FAZ ),"Hanau" ( ZeitOnline ) und die aufgezeigte Serie "The Fear Index" ( FAZ ).