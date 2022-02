Intelligence has exposed Russian plans to engineer a pretext for the invasion of Ukraine.



We know the Russian Government's playbook. Do not be deceived.



#StandWithUkraine

Diein der Ukraine erklären sich für angegriffen und ordnen diean. Die beste Zusammenfassung findet sich heute morgen imSchon 2014 hantierte Putin mit dem", um den Angriff auf diezu rechtfertigen. Dieser Begriff hat nun wieder Konjunktur, schreibt Friedrich Schmidt in der. Die russische Staatsanwaltschaft ermittle neuerdings wieder gegen die Ukraine wegen angeblichen "'brutalen Vorgehens gegen die Zivilbevölkerung': Zwischen August und Oktober 2021 hätten Ermittler des russischen Staates auf dem Gebiet der 'Volksrepubliken' fünf Massengräber entdeckt und darin die Überreste von 'mindestens 295 Zivilisten, die durch wahllosen Beschuss vonseiten ukrainischer bewaffneter Formationen 2014 getötet wurden'., die solche Meldungen verbreiten - das Ermittlungskomitee unterhält ein 'gemeinsames Projekt' mit dem Sender'über die Verbrechen ukrainischer Soldaten' - zeigen." Wer verantwortlich für die Toten ist - ukrainische Soldaten oder Separatisten - sei jedoch völlig unklar, schreibt Schmidt."Ein Genozid gilt alsfür ein militärisches Eingreifen", erläutert Sonja Thomaser in derdie PR-Strategie Putins. "Im Donbass geht es nach russischer Lesart um russischstämmige oder russischsprachige Menschen, die nach ethnisch-kultureller und politischer Autonomie streben. Die ukrainische Regierungangeblich und drohe mit ihrer Vernichtung."Stefan Kornelius geißelt in derdie seit Jahren praktizierteund erinnert an Joachim Gaucks Satz, Deutschland müsse mehr Verantwortung übernehmen. "Dieser Satz, mit großer Bestimmtheit vorgetragen, endete in der Regel:. Denn wann immer dieses Deutschland nach mehr Verantwortung strebte, geschah es nach der Formel 'mehr vom selben'., mehr Mahnungen, mehr Forderungen. Deutsche Außenpolitik ist die Meisterin der Mitte, der Balance, der Scheu, der Vorsicht."Diescheut moderne Kommunikation nicht und lässt ein ungewöhnliches Tweet zirkulieren:Der Osteuropa-Historiker kritisiert im Interview mit Jan Pfaff in derdie beschönigende Sicht vieler deutscher Politiker auf Russland: "Wir investieren viel zu wenig Energie darein, diebesser zu begreifen. Die verstehen wir nicht wirklich. Und weil man so wenig weiß, nimmt man zuZuflucht. Das russische Verhalten wird nur als Reaktion auf Aktionen des Westens erklärt, nicht als Handeln aus eigenem imperialen Antrieb."Nun könnte es natürlich auch passieren, dass Putin mit einem- ähnlich wie in Syrien -hätte, überlegen undvom German Marshall Fund in einem viel retweeteten Artikel in. "Wenn Russland seine politischen Ziele in der Ukraine mit militärischen Mitteln erreicht, wirdsein, was es vor dem Krieg war. Nicht nur wird diein Europa in Frage gestellt sein, sondern auch der Eindruck, dass die Europäische Union oder die NATOauf dem Kontinent sichern können, wird zum Artefakt eines verlorenen Zeitalters. Stattdessen wird sich die Sicherheit in Europa auf die Verteidigung dervon EU und NATO beschränken müssen. Mit Ausnahme Finnlands und Schwedens wird jeder, der nicht zu den Clubs gehört,."Der Politologehat für die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung einfür die Ukraine erarbeitet, das er im Gespräch mit Alexander Sarovic vomerläutert: "Die Ukraine, die diesen Weg natürlicheinschlagen müsste, würde sich zu einem '' bekennen, also blockfrei sein. Im Gegenzug bekäme sie multilaterale Sicherheitsgarantien von Russland und dem Westen. Moskau würde zusichern,an der Grenze zusammenzuziehen. Die Nato und Russland würden sich dazu bekennen, dienicht zu verändern, ohne vorher einen Konsens zu suchen." Allerdings müssten sich nato und Ukraine dafür aus ihrem "" lösen, so Charap und den in der ukrainischen Verfassung eingeschriebenen Wunsch deraufgeben.Die bringt einige Texte von Angehörigen der. Die Familie Păun kommt ursprünglich aus Rumänien. Niculescu Păun, 46, Vater von, schreibt, wie es seinem Sohn erging und stellt eine nüchterne Frage: "Mein Sohn hatte das Auto des Täters verfolgt und versucht, es zu blockieren. Er hat damit wahrscheinlich Menschenleben gerettet. Hätte mein Sohn hierauf der nicht besetzten zweiten Leitung erreicht, wäre er mit Sicherheit vor der Verfolgung des Täters gewarnt oder sogar zum Abbruch gemahnt worden. Er hätte damitkönnen. Ab dem ersten Anrufversuch von Vili dauerte es zweieinhalb Minuten, bis der Täter den zweiten Tatort betrat."Die lässt zu dem Thema einigezu Wort kommen. Shida Bazyar schreibt zu Betroffenheitsbeteuerungen von Politikern: "Eine Zäsur, das wäre, wenn die Angehörigen nicht ab der Sekunde des Terroranschlagesvon institutionellen Seiten erhalten hätten. Ich übertreibe nicht: Demütigungen über Demütigungen. Nahezu alles, was von behördlicher Seite nach den Morden passierte, ist allein schonkaum auszuhalten. Ist das wirklich so schwer, sensibel mit Angehörigen umzugehen? Ist das der desaströse Stand deutscher Behörden?"Der niederländische BDS-Ableger "" hat letzte Woche Universitäten des Landes aufgefordert, Kooperationen mit israelischen oder proisraelischen Organisationen offenzulegen. Peinlich ist nicht die Anfrage dieses marginalen Clubs, schreibt Esther Voet in der, sondern dass Unis auf die Anfrage geantwortet haben. "The Rights Forum" hat übrigens einen recht weiten Begriff von Organisationen, die zu meiden wären: "Aus ihrer Sicht sind auch jene Behörden und Organisationen verdächtig,, darunter der niederländische nationale Koordinator gegen Antisemitismus, Eddo Verdoner, sowie die EU-Antisemitismusbeauftragte Katharina von Schnurbein. Sogar das niederländische Pendant zum, unser Centraal Joods Overleg, steht auf der - extrem langen - Liste."