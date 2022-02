Offenbar "waren die bösen Geister der Vergangenheit nicht wirklich tot", schreibt der ehemalige Verleger und Literaturhausleiterin dermit Blick auf die Absage der. Eine Messe wäre möglich gewesen, aber Leipzig war bei den sämtlich westdeutscheseit je unbeliebt, so Moritz und erinnert an die frühen Jahre nach dem Mauerfall, als die großen Verlage quasi nur symbolisch kamen. Zu Frankfurt ist das Verhältnis anders: "Natürlich weiß jeder halbwegs Branchenkundige, dass - hätte man in den Verlagen so viel Einsatz gezeigt wie im vorigen Herbst, als manauf die Beine stellte - eine Leipziger Buchmesse in diesem Frühjahr unter klaren Auflagenwäre. Die Macht der Konzerne hat die Messeleitung in die Knie gezwungen, zum Schaden der kleinen oder mittleren Verlage, für die Leipzig besonderes Gewicht hat."Eine ganze Reihe von AutorInnen fordert in einem Aufruf , den dasveröffentlicht: "! Wir wollen lesen!""Gewissenlos" nennt Jens Christian Rabe heute in derdie "True Crime Story", die Harper Collins mit Buch "The Betrayal of Anne Frank: A Cold Case Investigation" ( Unsere Resümees ) vorgelegt hat: "Erkundigt man sich in der deutschen Verlagsszene ein wenig über die Geschichte des Buchs, landet man tief im, also der planmäßigen Herstellung von internationalen Sachbuch-Erfolgen. Auf der Londoner Buchmesse 2018 war das Projekt, das eine niederländische Literaturagentur anbot, eines der am heißesten gehandelten. Die Reizwörter damals wie heute: Anne Frank, Verrat, Cold Case Team, FBI, AI. Von Anfang an sei es bei derdeshalb um viel Geld gegangen, obwohl bloß - nicht unüblich in solchen Fällen - ein kurzer 'Pitch' vorgelegen habe, also eine kleine Skizze des Projekts, ohne Recherche-Ergebnisse. Den Zuschlag bekam Harper Collins. Mutmaßlich für einen Betrag, dergewesen sein könnte - und den spätere Verkaufszahlen natürlich rechtfertigen müssen. Skrupel, Umsicht und Sorgfalt stehen da eher im Weg."Unterdessen hat das Ermittlerteam, das denneu untersucht hat, die Kritik an seinen Ergebnissen zurückgewiesen, meldet diemit. Der frühere FBI-Kommissar und Leiter der Untersuchung,, "sprach von einem- vor allem von Medien in den Niederlanden. 'Mit Medien, die offenbar nurpräsentieren, kann man einen Fall leicht vor dem Gericht der öffentlichen Meinung gewinnen.'"