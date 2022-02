Zu seiner Depression muss, der in seinem Buch "Multidirektionale Erinnerung" doch die richtigen Anweisungen zu einer neuen Erinnerungskultur gegeben hatte, feststellen, dass die deutsche Öffentlichkeit nicht einfach einschwenkt und weiterhin einenpflegt. Er bezieht sich in einem Artikel derauf die größte Autorität in diesen Dingen, A. Dirk Moses: "Wie dieser vorausgesagt hatte, verbreiten sich seitherbeinahe inflationsartig, um beispielsweise Journalistinnen (Carolin Emcke und Nemi El-Hassan) und zuletzt Künstler und Kunstinstitutionen (das indonesische Kollektiv Ruangrupa und die Documenta) zu diskreditieren. Zweifellos wird der jüngste Bericht des britischen, in dem Israel als Apartheid-Regime bezeichnet wird, zu weiteren Auseinandersetzungen in Deutschland führen, auch wenn Menschenrechtsgruppen in Israelden Begriff Apartheid verwendet haben."Der Staatmacht im Umgang mit den Palästinensern vieles falsch, erklärt der Pädagogebei. Aber ihn als Apartheidsstaat darzustellen, wiedas jüngst tat, empfindet er nicht nur als zutiefst unfair, sondern auch alszur Abschaffung des israelischen Staates: "Aus dem Versuch, dasseit 1948 als Unrecht darzustellen, folgen daraus logischerweise politische Forderungen. Als Lösung bliebe nur die, die Abschaffung der Unterscheidung zwischen israelischem Kernland und besetzten Gebieten, das Ende der Selbstdefinition Israels als jüdischer Staat. Dem Bericht geht es explizit nicht nur um die Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen in der Westbank und im Gazastreifen nach internationalem Recht. Nein, es geht Amnesty darum, 'die Kernursachen des Konflikts anzugehen', nämlichdes jüdischen Nationalstaates. Für Israelis, egal welcher Seite des politischen Spektrums, bedeutet der Bericht eine Einladung, ihre eigene Existenz aufs Spiel zu setzen, nach dem Vorbild der mehrnationalen Nachbarstaaten Libanon und Syrien. Es ist eine. Kein Wunder, dass sich die überwiegende Mehrheit der israelischen Friedensbewegung von Amnesty verraten fühlt."Ein Gutes hatte die Pandemie ja: Endlich wurde mal wieder, über ihre Voraussetzungen und ihre Grenzen, meint in derder Jurist. Denn Freiheit in einem liberalen Sinne heißt nicht, einfach machen zu dürfen, was man will, wie Impfgegner das gerne propagieren. Rhinow plädiert für "einen 'im Sinne des großen liberalen Vordenkers John Stuart Mill, um anzudeuten, dass liberale Antworten auch für das Schicksalgesucht werden müssen. Was wenig bekannt ist: Bereits Adam Smith, der Begründer der Nationalökonomie, entwickelte eineals Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen, mit Empathie und Sozialkompetenz auf sein Gegenüber zu reagieren, sich selber nicht als individuelles Atom, sondern als soziales Wesen zu begreifen. Eine offene Wahrnehmung für die Lebenssituation anderer, gerade von schwächeren und notleidenden Menschen in ihrer Furcht, ist unabdingbare Voraussetzung dafür, erkennen zu können, wie es um ihre Würde und deren Gefährdung tatsächlich steht."