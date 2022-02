Die Feuilletons trauern um die Funkmusikerin. Ihren kurzzeitigen Ehemann, den Jazzmusiker, stuppste sie Ende der Sechziger in Richtung Jazzrock, hält Ueli Bernays in derfest. In den Siebzigern machte sie eigenständig Karriere und holte sich 1973 für ihr Debütalbumundmit ins Studio. "Die rockige, knackige, peitschende Begleitung durchbrach die geregelte Ordnung eines Songs." Mit ihrem Auftreten "formulierte sie auf offensive Weise, was Anfang der Siebziger offenbar noch viele irritierte", schreibt Nadine Lange im. "Religiöse Gruppen protestierten bei ihren Konzerten, Radiosender ignorierten sie." Ihre drei in den den Siebzigern entstandenen Alben fordern auch heute noch heraus, schreibt Philipp Krohn in der: "Nie zuvor hatte eine afroamerikanische Sängerin so ins Mikrofon geschrien, gefleht und ihren eigenen Körper so sehr ausgestellt. Diese drei Meisterstücke waren." Großen kommerziellen Erfolg hatte sie damit zwar nicht, doch ohne sie "wären Bands wie Mother's Finest oder Skunk Anansie kaum vorstellbar, auch Prince und Madonna haben sich von ihr einiges abgeschaut."Um sie selbst war es seit diesen Alben still geworden, "die aggressive Funk-Diva hatte sich in eine schweigsame,verwandelt", schreibt Andrian Kreye in derund hat in seinem Dokumentarfilm von 2017 auch eine Äußerung von ihr selbst dazu mitgeschrieben: 'Ich habe niemandem erzählt, dass Mileswar. Also schrieb und sang ich mir das Herz aus dem Leib. Drei Alben mit. Ich habe alles reingepackt. Aber die Türen in der Branche schlossen sich immer wieder. Immer wieder sagten mir weiße Männer hinter Schreibtischen, ich solle mich ändern - mein Aussehen, meinen Sound. Ich müsse 'dazugehören', sonst gäbe es keinen Vertrag. Ich lernte, dass.'"AufAlbum "Only Love From Now On" lässt sich dem Klang der Liebe auf komplexe Weise nachspüren, schreibt Lars Fleischmann in der. In ihrem Stück "Gestures" etwa bezieht sie sich auf eine gleichnamige Arbeit der Künstlerin, in der es um dengeht. "Villains Gesten sind eher schwebender Natur,. Getragen durch einen vollen, dubbigen Beat, eingespielt auf einem schlichten Percussion-Set-up und einem verwischten Soundteppich, ist das Signalinstrument oftmals eine Trompete. Gespielt vom norwegischen Jazzmusiker, katapultiert uns das mal zärtliche, dann wieder wütende Spiel mitten rein in einen Disput, eine Verhandlung. Hörbares Anblasen, dominantes Vibrato - es ist, was hier passiert." Wir hören rein:Weitere Artikel: Feststellung bei der Verleihung der geschlechterneutralen, dass sie einesei, führte zu schrillen Wortmeldungen besonders woker Menschen, berichtet Gina Thomas in der. In der Frankfurter Pop-Anthologie schreibt Uwe Ebbinghaus über "Es geht immer ums Vollenden" vonBesprochen werden eine Aufnahme des letzten vondirigierten Konzerts in Zürich ( NZZ ), das neue Album von FR ), ein Abend mitund ihrem Klavierpartnerim Berliner Pierre Boulez Saal ( Tsp ), das neue Album von Standard ) und"Laurel Hell" ( taz ).