Diesind bekannt gegeben worden . Ganze zehn (allerdings weitgehend auf technische Kategorien beschränkte) Nominierungen hatScience-Fiction-Epos "Dune" ( unsere Kritik ), sogar auf satte zwölf Nominierungen kommtaufgezeigter Anti-Western "The Power of the Dog" ( unsere Kritik ). Schon das ist ein Prestige-Erfolg für den Streamingdienst, dem Ende März vielleicht noch die Krone aufgesetzt wird, schreibt Hanns-Georg Rodek in der. Doch "die erste Geige spielen in Hollywood auch weiterhin: Unter den zehn Nominierten für den Besten Film finden sich zwei von Warner Bros., zwei der Twentieth Century Fox (inzwischen geschluckt von Disney), eine von MGM, eine von Universal, eine aus Frankreich (Pathé) und eine aus Japan."Campion ist nun die erste, aber eben auch wirklich nur die erste Regisseurin in der Geschichte der Goldjungen, diewurde. "Von Gleichberechtigung kann bei den Oscars also noch keine Rede sein, aber immerhin bleibt den Veranstaltern durch diese Nominierungerspart, den sie schon oft genug in Jahrgängen am Hals hatten, wenn gar keine Frau als beste Regisseurin nominiert war", kommentiert dazu David Steinitz in der. "Auch was afroamerikanische Künstler angeht, gab es schon desaströsere Jahre. So wurden unter anderem Denzel Washington ('The Tragedy of Macbeth') und Will Smith ('King Richard') als beste Hauptdarsteller nominiert." Auch Andreas Busche vom sieht die Academy auf dem richtigen Weg, zumal siejapanische Murakami-Adaption "Drive My Car" ( unsere Kritik ) nicht nur im Ghetto des "besten fremdsprachigen Films" belassen, sondern auch in anderen wichtigen Kategorien nominiert hat.Susan Vahabzadeh liest für dieeine Studie zum, die inzu erfreulichen und weniger erfreulichen Beobachtungen kommt: "Der Frauenanteil auf den Leinwänden ist seither gestiegen,. Allerdings sind diese Frauen fast alleund werden 'im Kontext vondargestellt'. Da spielt dann eben auch die Frage nach dem Gewicht eine Rolle - nur neun Prozent der männlichen Protagonisten wurden als "sehr dünn" eingestuft, aber ein Viertel der Schauspielerinnen."Außerdem: Anlässlich der kürzlich zu beobachtenden Posse, dassin DeutschlandZombieklassiker "Day of the Dead" versehentlich ungekürzt zeigte und im Anschluss hektisch sämtliche Spuren davon aus seinem Online-Angebot tilgte, führt Thomas Groh in einem großen-Essay durch die Geschichte der mitunter. Gunda Bartels wirft für deneinen Blick ins Programm der Sektion "Perspektive Deutsches Kino". Eva-Maria Magel porträtiert für die, die neue Archivleiterin des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums in Frankfurt. Die Produktionsfirma des neuen Matrix-Films verklagt, weil das Studio den Film parallel zum Kino auch als Stream ausgewertet hat, meldet David Steinitz in der. Der Plot des James-Bond-Films "Im Geheimdienst ihrer Majestät" dürfteeinige Stichworte geliefert haben, glaubt Hanns-Georg Rodek in der. Auf gratuliert Sinem Kılıç dem Filmkomponistenzum 90. Geburtstag.Im schreibt Hans Jürg Zinsli einen Nachruf auf den Spezialeffekte-Meister, dessen Arbeit es überhaupt erst zu verdanken war, dass Science-Fiction-Filme wie Stanley"2001 - Odyssee im Weltraum" und"Blade Runner" visuell bis heute so überzeugend wirken. Dashat aus diesem Anlass ein Interview von 2017 aus seinem Archiv geholt. Wie Trumbull die atemberaubende Stargate-Sequenz am Ende von "2001" in mehrmonatiger Präzisionsarbeit gestaltete, erklärt dieses Video:Besprochen werdenTierporträtfilm "Cow" ( Tsp , mehr dazu hier ),Christie-Neuverfilmung "Tod auf dem Nil" ( Standard ),' Spielfilmdebüt "Was geschah mit Bus 670?" ( taz ) und die im "Star Wars"-Universum angesiedelte-Serie "Das Buch von Boba Fett" ( FAZ ).