ist es gewöhnt, missliebige Personen ins Gefängnis zu stecken oder zu bedrohen. Bei der höchst populären Sängerin, der er drohte, ihr wegen einer Liedzeile über Adam die Zunge herauszureißen, gelang ihm das nicht. Sie ist einfachals Erdogan! Der machte einen Rückzieher, von dem sie sich aber nicht einlullen lässt, schreibt Ömer Ezeren bei: "Sie antwortete mit einem'Der Jäger'': 'Ich bin die Beute, du bist der Jäger / Drück nur ab / Du kannst mich nicht verstehen / Kannst meine Zunge nicht zerquetschen / Wer ist der Reisende und wer der Herbergswirt / Warte mal ab/ Du kannst mich nicht töten/, mein Musikinstrument, meine Worte / Mit Ich meine ich.' Will heißen: Wer repräsentiert die Türkei? Du oder ich?"So kann man auch gut seinen Morgen beginnen:Putin unterfüttert seine Machtpolitik auch mit einem, wie schon sein Essay über Großrussland im letzten Jahr zeigte (unser Resümee ). Nun legte auch noch daseine Liste mit "" vor, berichtet Inna Hartwich in der. Diese Werte sollen die Grundlagen staatlicher Politik bilden: "Der Patriotismus und der Dienst am Vaterland finden sich darin genauso wieder wie eine starke Familie, dervor dem Materiellen, der Kult des Kollektivismus wie auch hohe moralische Ideale. '' werden ebenfalls aufgezählt: der Kult des Egoismus, der Kult der Freizügigkeit und der. Bedroht seien die 'russischen Werte' von Terroristen, Extremisten und den USA samt ihren Partnern. Werde der Staat seine 'traditionellen Werte' nicht schützen, sei die russische Staatlichkeit in 'höchster Gefahr', schreibt das Kulturministerium - und schlägt einen Ausweg aus der möglichen Misere vor: die Schaffung neuer Gesetze, die '."Während Olaf Scholz und Emmanuel Macron in den Hauptstädten unterwegs sind, um Lösungen für die von Putin ausgelöste Krise zu finden, massieren sich die russischen Truppen an derweiter, berichtet Thomas Gutschker in der. Zur Zeit liege "die Zahl der Bodentruppen nahe der Grenze bei rund, wie ein westlicher Geheimdienstler dersagte; einschließlich Marine und Luftwaffe sind es 150.000. Weitere Einheiten sind auf dem Weg. 'Russland könnte in der Lage sein, bisüber genug Kräfte für eine ernste Invasion zu verfügen', sagte der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, in Vilnius. Man sehe auch immer mehr 'strategische Ermöglicher' an der Grenze, die für eine Invasion nötig seien."Barbara Oertel erkundet unterdessen für diedie Chancen des "", das den von Russland eroberten Gebieten in der Ukraine einen Sonderstatus bei gleichzeitiger Zugehörigkeit zur Ukraine geben würde - die Ukraine müsste dafür auf die Perspektive eines Nato-Beitritts verzichten.Der Osteuropa-Spezialist und Autor eines Buchs über die Ukraine kommt inauf Wladimir Putins Essay über die historische Einheit Russlands und der Ukraine zurück und beobachtet, dass sich Putin hier keineswegs aufstützt. Denn unter den Sowjets war die Ukraine immerhin als eigenständige Republik anerkannt. "Im Gegensatz zu den Sowjets sahendie Ukrainer als Teil der russischen Nation an, die lediglich einen 'kleinrussischen Stamm' darstellte, und ihre Sprache als bloßen regionalen Dialekt. Sie glaubten auch, dassim Laufe der Jahrhunderte immer wieder versucht hatte, die russisch-ukrainische Einheit zu untergraben. Putin griff diesen Punkt auf und fügte der Liste der westlichen Übeltäter die NATO und die EU hinzu."Im Gespräch mit Artur Weigandt von dererläutert der belarussische Rockmusiker und Oppositionellekulturelle Veränderungen, die untergründig weitergehen, auch wenn niemand mehr auf den Straßen protestiert. So werde dieimmer populärer. Denn "diespricht katastrophales Russisch! Ich habe den Eindruck, die meisten von ihnen kommen vom Land und haben in der Stadt sehr schnell Russisch gelernt. Sie sprechen kein Belarussisch, weil sie diese Sprache mitundassoziieren. Dabei hat die Situation im Land sich geändert, Belarussisch ist die Sprache der Kultur."