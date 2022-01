Ist "Vernichten" letzter Roman? Eine Bemerkung vor dem Text deutet dies zumindest an, weshalb Edo Reents seine-Rezension vorsorglich schon mal als Feuilleton-Hochamt und Nachruf zu Lebzeiten konzipiert . Mit seinem literarischen Werk hat "Houellebecq so ziemlich das Äußerste an Skeptizismus vollbracht, das man einem Gegenwartsschriftsteller noch zutrauen mag. Mit Hohn und Spott, mit Treffsicherheit und Verachtung hat er die Landschaften vieler gut gemeinter, biedersinniger und das Leiden der Welt nur beschwichtigender Überzeugungen durchpflügt, ohne dabei etwas darauf zu geben, wenn man ihmunterstellt. Aber-, womöglich letztmals wird man Zeuge, wie einsich eines Daseins bemächtigt, auf dem wohl bald gar kein Segen mehr ruht, und kann sich vor diesem verkappten Humanisten, diesemnur verneigen."Benedict Neff widmet eine seiner zwei-Seiten ebenfalls einer Würdigung von Houellebecqs Leben und Schaffen, bevor er auf der zweiten Seite auf den vorliegenden Roman zu sprechen kommt. Der tut so, als sei er die ganz große Geschichte vor internationaler Kulisse, doch handelt es sich um eine "", die auf die Geschichte einer glückenden Liebe zusammenschmurgelt - was an sich schon bei Houllebecq einer Sensation gleich kommt. "Zu zweit ist es ein bisschen leichter. Man findet in dem Buch die ganze", doch "am Ende bleibt so etwas wie Hoffnung, Menschlichkeit. ... Erst indem Houellebecq das große Bild aufbaut, um es dann zu zerstören, legt er dasfrei. Am Ende verliert alles an Bedeutung, es bleibt nur die Partnerschaft, Familie vielleicht." Sehr enttäuscht zeigt sich dagegen Dirk Fuhrig im: Dieser Houellebecq ist "fade,".Weitere Artikel:spricht in derüber ihre neuen Roman "Ende in Sicht" und ihre. In der "Nichts Neues"-Kolumne der freut sich Johanna Adorján über einen der wenigen, aber zum Glück im Netz dokumentierten öffentlichen Auftritte vonBesprochen werden unter anderem"Zum Paradies" ( Freitag ), der von Andreas Kilcher herausgebene Band mit Zeichnungen von taz ), die Wiederveröffentlichung von"Die Schwimmerin" aus dem Jahr 1937 ( Zeit ),"Den Hund überleben" ( FR und"Wellenflug" ().