Was wollen dieüberhaupt? Gegen die, die im Falle eines Krieges durchaus wieder eingeführt werden könnte, ist diedoch ein Klacks, und auch gegen die Schulpflicht, schreibt Reinhard Müller in der: "Die Impfpflicht ist ein weithin anerkanntes Instrument, das zum Arsenalgehört. Zwar kann schon die Vorstellung, sich etwas spritzen zu lassen, Unwohlsein hervorrufen - ein Unwohlsein, das beim Konsum sonstiger Arzneimittel oder zweifelhafter Nahrung nicht so ausgeprägt ist. Das betroffene Grundrecht aufsteht aber keineswegs per se über anderen Werten von Verfassungsrang; ja, es ist im Prinzip relativ leicht einschränkbar."Peter Fahrenholz hat mit Emmanuel Macron die Nase voll von Forderungen,aufzubringen: "Was passiert eigentlich, wennden Kurs im Kampf gegen die Pandemie nicht mehr mitträgt, weil sie es satt hat, dass alle Anstrengungen von einer Minderheit immer wieder torpediert werden?", fragt er in der. "Wenn sich Minderheitengebärden, darf die Mehrheit, sondern muss auch mal zeigen, dass sie die Mehrheit ist. Wo sind die Parteien, wo sind die Gewerkschaften, wo sind die Kirchen, wo sind die kommunalen Autoritäten aus Politik und Gesellschaft? Als vor 30 Jahren dieund fremdenfeindliche Parolen immer lauter wurden, hat es in München einegegeben, ähnliche Veranstaltungen in anderen Städten folgten. Natürlich lösen solche Symbole die Probleme nicht. Aber sie setzen ein unübersehbares Zeichen."Wie weit die Radikalisierung und Abspaltung radikaler Impfgegner inzwischen gehen kann, zeigt dieser Artikel von Tom Sundermann auf: In Sachsen soll einigen von ihnen mit Hilfe eines amerikanischen Neonazisgeschmiedet haben. Sie waren Teil einer Telegram-Gruppe namens. "Demnach half der, den Kreis der Gleichgesinnten zu vergrößern. Der 67-Jährige, der sich auf seiner Website als 'Aktivist für die weiße Rasse' beschreibt, ist Betreiber des deutschsprachigen Telegram-Kanals MZWNEWS. Dieses Netzwerk war laut den Recherchen dabei behilflich, weitere Gruppen für die Offlinevernetzung von Impfgegnern zu bilden - also für Zusammenschlüsse, die sich auch außerhalb von Telegram treffen."