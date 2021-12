Daswird abgeschaltet.-Redakteur Ulrich Gutmair erinnert sich , wie er seinerzeit auf einem Schiff auf der Donau gegen Atomkraft unterwegs war: "Das AKW Gundremmingen erzeugtedes in Bayern verbrauchten Stroms, was wir nicht wussten, und produzierte bei klarem Wetter, die sich vom blauen Himmel abhoben. Im Schiff verwandelten sich derweil ein paar Leute in autonome Kämpfer, als es darum ging, die Atommüll-Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf zu verhindern. Sie erzählten stolz von Schlachten mit der Polizei und davon, wie man. Jungs halt. Oder Buaba, wie man bei uns sagt." Eine Stromlücke wird es trotz der Abschaltungen nicht geben, berichtet Hannes Koch im politischen Teil der Zeitung. Und Ulrike Herrmann bleibt dabei : "Atomkraft, nein danke!"Wasangeht, hat Joachim Müller-Jung in derTrost parat: "In der sich so anbahnendenwird die Immunität der Menschen gegen SARS-CoV-2 insgesamt so weit aufgerüstet sein, dass jede weitere Infektionswelle auch vom vulnerablen Teil der Bevölkerungdurchgestanden wird."ist ein Thema, seit es Impfen gibt. Und sie war oft ein, Autor des Buchs "Auf Abstand - Eine Gesellschaftsgeschichte der Coronapandemie", in der: "Die Zwangsimpfung mit Gewalt ließ sichschwer durchsetzen. Geld- und Gefängnisstrafen wiederum erhöhten die Impfquote wenig. Eltern kauften sich entweder von der Impfpflicht frei oder ein, mit dem wiederum das Risiko versteckter Infektionsherde stieg. Die Impfpflicht machte das Spannungsverhältnis zwischen Staat und Staatsbürger:in also mit Händen greifbar. Sie verschärfte den Tonfall der Debatte und eröffnete Nebenschauplätze, mit."Der-Fanhat dafür gesorgt, dass der Vorstand des Vereins wegen des Sponsoring-Vertrags mit dem Emirat Qatar heftig in die Bredouille geriet. Im Gespräch mit Robert Herr von den spricht er über politische Einflussnahme, die mit solchen Verträgen verbunden ist: "Wissen kann man da nichts, die Verträge sind schließlich geheim, aber es würde mich schon sehr wundern, wenn in den Verträgen nicht vereinbart worden wäre, dass mandarf. Alles andere würde dem Sinn eines Sponsoringvertrages völlig zuwiderlaufen, wenn der Sponsoringpartner öffentlich den Sponsor kritisiert. Einblick habe ich in die Verträge keinen, aber das könnte einen Anhaltspunkt dafür liefern, warum der Verein sich so verhält, wie er sich verhält. Da hätte man sich allerdings vor Abschluss des Vertrages darüber Gedanken machen müssen, ob man sich auf sowas einlässt undlässt, oder nicht."