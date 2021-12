Nach Memorial International wird nun auch dasaufgelöst, das sich um akute Menschenrechtsverletzungen kümmerte, berichtet Bernhard Clasen in der: "Unvergesslich sind die Besuche des langjährigen Vorsitzenden des Menschenrechtszentrums Memorial,, vor zwanzig Jahren in. Mehrmals hatte sich Kowaljow mit weiteren Aktivisten des Menschenrechtszentrums Memorial in das damals von russischen Truppen beschossene Tschetschenien gewagt. Und die Berichte, mit denen die Beobachtergruppe von Kowaljow aus dem Kriegsgebiet zurückgekehrt war, hatten diedes Kriegs in Tschetschenien Lügen gestraft."In der erzählt die in Moskau lebende Journalistin Inna Hartwich die Geschichte ihrer Großmutter Frieda, die zu Sojwetzeiten nach Deutschlandwurde und deren Name sie auf den Memorial-Listen fand: "Die Listen von Memorial, sie erzählen nichts, wie auch Frieda nichts erzählt hat. Die Listen, sie führen Namen auf und Zahlen.. Ihre Masse offenbart alles. Sie offenbart all das, was das heutige Regime nicht hören will, nicht sagen will, nicht wahrhaben will. Die Sowjetunion - ein Schreckensregime. In der glanzvollen Geschichtsschreibung des heutigen russischen Staates darf das nicht stehen. Die Liquidierung von Memorial untermauert diese Haltung."In Russland wurde mit dem Verbot von "Memorial" die "eingesperrt", aber auch hierzulande verschwindet die"schleichend", meint Robert Ide immit Blick auf die Einlagerung derim. Das am 29. Dezember 1991 in Kraft getretene Stasi-Unterlagen-Gesetz "ermöglichte Aufklärung über Amtsträger, die sich ohne ehrlichen Blick auf ihre Vergangenheit an Schaltstellen der Demokratie mogeln wollten. Es zeigte schlimmste Geschichten von Verrat in Familien und unter Freunden, Verrat, der im Stasi-Knast endete; vongar von Kindern. Aber die Stasi-Debatte lenkte auch ab - von Millionen, die in der SED aktiv auf Staatsparteilinie mitgelaufen waren. Trotz mancher Einengung öffneten die offenen Akten den Blick auf uns selbst, auf das Verhalten von Menschen in Diktaturen - auch auf ihren Widerstand. Und der Umgang öffentlicher Personen mit ihrem Gestern (zu sehen etwa beim zurückgetretenen Berliner Staatssekretäroder dem-Verleger) verriet viel über sie im Heute."war einmal der lockenköpfige Wirbelwind der Jusos, nun hat er sich komplettzurückgezogen, wie einst schon Angela Merkel, beobachtet der Politologe Ingo Arend in der: "Dass Olaf Scholz nach den Hamburger Jahren im blauen Business-Panzer nun denseines blütenweißen Hemdes aufgeknöpft hat, ist kein Zeichen der Öffnung. Warum er sich im Laufe seiner politischen Karriere immer mehr geschlossen hat, hat er uns nie anvertraut. Dabei wäre es wichtig, diesemauf die Spur zu kommen. Schon, um Kevin Kühnert oder Annalena Baerbock vor einem ähnlichen Schicksal zu bewahren. Aber diereicht tief, bleibt begraben im Geheimnis. Stumm schlägt sie sich im Körper nieder, im Habitus."verweigern häufig die Impfung und versuchen damit, ihre politische Agenda aufzumöbeln. Dummerweise sind inzwischen schon ein paar, allein zwei in Baden-Württemberg. Die Partei schickt ihnen Nachrufe hinterher, in denen die Verstorbenen zuerklärt werden. Gareth Joswig kommentiert in der: "Die extrem rechte Partei ist bereit, für ihre Desinformationen zur Coronapandemiezu gehen - auch bei den eigenen Anhänger*innen. Der Fall zeigt, dass bei vielen AfDlern das ideologische Weltbild bereits so weit geschlossen ist, dassund schwere Krankheitsverläufe in den eigenen Reihen keine Reflexion oder Kurskorrektur nach sich ziehen."