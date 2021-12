"Le Postillon de Lonjumeau" in Erl. Foto: Xiomara Bender





Ganz passend zum heutigen Zeitgeist findet Wolf-Dieter Peter in dervon 1836, "Le Postillon de Lonjumeau", die bei den Tiroler Festspielen in Erl aufgeführt wurde und für die "Ausstatter Kaspar Glarner ein mehrfach von 'Bauern' gedrehtes Theater-Bühnen-Haus gebaut hat: mit bespielter Vorder- und Hinterbühne sowie; es führt wie nebenbei ganz wirbelig, spielerisch und amüsant das bis heute nachwirkende Theater des 18.Jahrhunderts vor. Und das Einverständnis mit Regisseur Hans Walter Richter war offensichtlich: in den schon dunklen Zuschauerraum tönte plötzlich 'Chef-Gebrüll' herein - und kurz drauf schritt 'Sa Majesté' Louis XV. im Zobelornat quer durchs Proszenium und wies rüde den unterwürfig eitlen Marquis de Crocy (treffend gespreizt: Steven LaBrie) an, gefälligst Ersatz für dender Opéra Royale aufzutreiben. Erst nach dieser 'Zutat' setzte Dirigent Erik Nielsen mit der Musik ein. Dem Kreislauf von Land-, Theater- und Pariser Adelsleben setzten Regie und Kostüm immer wieder kleine Blitzlichter des Amüsements auf, dabei Rollenspiele auf dem Theater wie im realen Leben als zeitlos entlarvend." Beeindruckt war auchBernhard Doppler: "Erik Nielsen, in Erl auch Dirigent von Wagners 'Ring', führt vor, dass Adams Musik nicht nur Barockmusik zitiert, sondern durchaus auchvorwegahnen könnte und zeigt immer wieder, welche Raffinesse, ja welche musikalischen Kleinode in Adams Oper stecken."