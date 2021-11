Europa

"Über Deutschland rollt die nächste Welle - und die Spanier blicken fassungslos auf dieses Scheitern", notiert Karin Janker auf Seite 3 der SZ. "Hier sind 95 Prozent der über 40-Jährigen geimpft, bei den über 70-Jährigen sind es fast hundert Prozent. (…) Die spanische Gesellschaft gilt als großer Gleichmacher. Kritische Stimmen hätten es hier schwerer, im Guten wie im Schlechten, sagt auch der Epidemiologe Manuel Franco, der an der Humboldt-Universität in Berlin studiert hat. Das war Ende der Neunzigerjahre, und ihm, dem jungen Spanier, kam Berlin damals vor wie pure Anarchie. 'Schon ästhetisch, angefangen bei den Frisuren, aber auch im Denken pflegt Deutschland stärker den Individualismus', sagt Franco. (….) Zudem sei Spanien ein sehr solidarisches Land. Dass die Gemeinschaft ein hohes Gut ist, werde schon kleinen Kindern beigebracht. 'Das sieht man auch daran, dass es hier mehr Organtransplantationen gibt als anderswo', sagt Franco. Der Grund dafür sei schlicht, dass es in Spanien so viele Spenderorgane gibt. 'Spanier denken noch im Tod an die anderen.'"



In der SZ sehnt sich Jörg Häntzschel nach klaren Worten in der Politik, wie sie etwa Helmut Schmidt einst fand. Aber heute wird nur noch ängstlich laviert, meint er: "Was Merkel und weite Teile der deutschen Politik den Bürgern unterstellen, ist eine Aversion gegenüber Autorität, gegenüber Führung, besonders gegenüber Führung durch verbindliche Aussagen. Doch sie übersehen, dass ihre Beschränkung auf soft power sie nur noch bevormundender erscheinen lassen. Wir haben Führungspersönlichkeiten gewählt, keine Sozialpädagogen, die ihre Worte bedachtsam wählen, damit sie nicht böse klingen. Die Bundesrepublik wird durch die schwerste Krise ihrer Geschichte von Leuten geführt, die 'Angebote' machen, aber keinesfalls 'Druck' auf die sensiblen Bürger ausüben wollen. Was, wenn ein Krieg ausbräche? Mobilmachung? Nein, es gäbe wohl ein 'Kampfangebot', aber auch größten Respekt für alle, die lieber nicht mittun wollen."



Der polnische Publizist Slawomir Sierakowski sucht in der Zeit nach Gründen für die ausländerfeindliche Mentalität der Polen und findet sie in der polnischen Geschichte: Die Polen möchten erst mal selbst als Opfer gesehen werden, zumal jene die sich dem Kaczynski-Regime verbunden fühlen: "Die Polen sollten sich in einer heroischen Geschichtsschreibung immer als Nachkommen des Adels und der Aufständischen fühlen - und eben nicht als die Bauern, die sie in der Mehrzahl waren und die lieber den im Kampf verwundeten Helden die Stiefel von den Füßen zogen als selbst zur Waffe zu greifen. Sie hatten keinen Grund, in den Freiheitsbewegungen zu sterben. Die Leibeigenschaft wurde in Polen erst 1864 vom russischen Zaren abgeschafft, nicht von der polnischen Aristokratie. Der Adel erwartete von den Bauern, dass sie sich einem Freiheitskampf anschlössen, der ihr Leben nicht im Geringsten verändert hätte: Für sie hätte es keine Freiheit gegeben." Auch in einem Gespräch mit der belarussischen Philosophin Olga Shparaga geht es um die Krise an der belarussischen Grenze und um Angela Merkels Annruf bei Alexander Lukaschenko. "Auf diesen Anruf hat Lukaschenko gewartet. Er wollte den Dialog mit der EU erzwingen, nun hat er diese Anerkennung bekommen."