Nähe als Lebensnotwendigkeit: Franz Rogowski in "Große Freiheit"

Oliver Stones "JFK Revisited"

Breit besprochen wird diese Woche"Große Freiheit".spielt darin einen jungen Mann, der in der alten BRD wegenins Gefängnis wandert und dort eine tiefe Männerfreundschaft aufbaut. Keinen Themenfilm hatte Meise dabei im Sinn, sondern einen Film über die Liebe, schreibt Robert Wagner auf. Die "Regulierungsmaschine der Haftanstalt ... lässt nicht viel Platz, und doch sucht 'Große Freiheit' nach den Möglichkeiten von Zuneigung, Wärme und, die einem gelassen werden. Manchmal sind es die großen Momente von Zärtlichkeit. Beispielsweise wenn sich Hoffmann mit einem Liebhaber verabredet. Beide lassen sich nachts in den Käfig verfrachten. Die Kälte und der Dreck des Hofes machen dasnur umso mehr zur wärmenden Lebensnotwendigkeit. Oft sind es aber kleine Gesten oder liebevolle Sticheleien, die einem vermitteln, dass die Leute trotz aller Isolationsanstrengungen nicht allein sind."Auch-Kritiker Andreas Busche ist von dem Film sehr angetan : "Mit Rogowski und Friedrich,im deutschsprachigen Kino, haben der Regisseur und sein Autor auch zwei Darsteller gefunden, die dieses Drama (aus ganz unterschiedlichen Gründen) verhinderter Männlichkeit ohne ein Wort zu viel verkörpern. ... Ihre innige Umarmung im Gefängnishof, zwischen Schmerzensschrei und Liebkosung, unter den Stockschlägen der Wärter, während sich Viktor zum Schutz über den wimmernden Hans wirft, hätte unter einer weniger diskreten Regie leicht zu einer Szene melodramatischer Katharsis geraten können. Selbst Nils Petter Molværs gestopfte Trompetensoli kommen nie als Gefühlssubstitut zum Einsatz, sie fungieren alseiner neuen, vielleicht auch freieren Zeit." Weitere, nicht minder positive Besprechungen in taz Freitag und SZ Mit seinem Dokumentarfilm "JFK Revisited" kommtnoch einmal auf das Attentat aufzurück - nicht nur, aber auch um seinen mittlerweile ziemlich demontierten Spielfilm "JFK" von 1991 aufs Neue zu unterfüttern. Dazu lässt der Filmemacher "viele Zeuginnen und Experten in schneller Reihenfolge auftreten", schreibt Alan Posener auf, der sich merklich wundert, dass es Stone nicht weiter anficht, dass derals einstmals linke Bastion heute mittlerweile bei den Rechten Asyl genießt. Das Publikum derweil "hat kaum Zeit, sich selbst Fragen zu stellen. Etwa, weshalb Stone als Kritiker der Autopsie ausgerechnet einenauftreten lässt? Wie weit es also mit der Expertise seiner anderen Experten und der Glaubwürdigkeit seiner Zeugen her ist? Weshalb er keine der Experten befragt, die - wie etwa die Juristen und Investigativjournalisten Gerald Posner und Vincent Bugliosi - die Befunde der Warren-Kommission bestätigt und diehaben? Stone untersucht nicht, diskutiert nicht, wägt nicht ab: Er überwältigt. Der Gestus des Films ist der des, nicht des Aufklärers." In Interviews für die taz und die FR legt Stone dar, warum er auch weiterhin an ein Komplott glaubt und warum er von einerausgeht.Außerdem: Für berichtet Anne Küper von der(mehr dazu bereits hier ). Wilfried Urbe schreibt in derüber diein der Film- und Fernsehbranche während der, der angekündigt hat,seines Film "Pulp Fiction" gegen Geld unters Volk zu bringen, wird dafür nun von seinem damaligen Filmstudio verklagt, berichtet David Steinitz in der: Der Regisseur habe überhaupt nicht die Rechte an seinem Film.Besprochen werden"Ghostbusters: Legacy" ("die Nostalgieschleifen drehen sich in immer kürzeren Abständen", stellt Andreas Busche imfest, "Witz und Tiefe, beides hat Platz", freut sich Valerie Dirk im),"The Power of the Dog" mit Tagesspiegel , mehr dazu bereits hier ),auf DVD erschienener Science-Fiction-Film "Stowaway" ( taz ), eine Ausstellung in Paris über das Verhältnis zwischen demzur Kunst ( NZZ ),undDokumentarfilm "The Truffle Hunters" ( NZZ ) und das Roadmovie "Mein Sohn" mit Tagesspiegel ). Daneben stellen uns die-Filmkritiker die weiteren Filmstarts der Woche vor.