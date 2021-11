Listen now: In an exclusive interview, Professor Kathleen Stock @Docstockk speaks to @Emmabarnett about resigning from her post at the University of Sussex, her experiences while still at the university and the concept of academic freedom https://t.co/mz4H8FwEUE pic.twitter.com/DgVd93eF6l - BBC Woman's Hour (@BBCWomansHour) November 3, 2021





hat sich in der Sendung "Woman's Hour" dererstmals öffentlich zu ihrem Rückzug aus der Uni Sussex geäußert. Stock war wegen ihres Festhaltens an der Wichtigkeit dervon Trans-Aktivisten heftig attackiert worden (unsere Resümees ). In dem Interview schildert sie ziemlich plastisch den Druck, der in den sozialen Medien, mit Plakaten, Demos und Graffiti ausgeübt wird. In einem Resümee des Senders heißt es: "Im Oktober wurden in der Nähe des Universitätscampus Plakate aufgehängt und in einer begleitenden Social-Media-Kampagne behauptet, Stock bedrohe die. Fotos zeigten auch einen maskierten Demonstranten, der mit einem Transparent mit der Aufschrift '' auf dem Eingangsschild der Universität stand. Stock sagte der Moderatorin der 'Woman's Hour', Emma Barnett, die Wirkung der Proteste sei 'schwindelerregend' und 'wie eine Art surrealer,, wenn man seinen Namen an jeder Wand kleben sieht'."Das Video ist bei Twitter über eine Million mal angesehen worden:Es gibt gar keine, Professor in Stanford, in einem Artikel für die Schweizer, und schon gar nicht in Europa. Und selbst in Amerika gebe es sie eigentlich weniger, als wir denken: "Die Erzählung von der langsam alles erfassenden Cancel Culture fuße auf einer ganzen Reihe: 'Die' amerikanische Universität meint in diesen Erzählungen häufig gerade einmalInstitutionen - erstklassig, aber eher marginal, was den US-Zeitgeist angeht. Niemand würde das Reed College in Portland, das Swarthmore College bei Philadelphia, das Evergreen College bei Seattle als repräsentativ für das US-Universitätswesen ansehen... Reden zum Beispiel die Studierenden der Anglistik am Oberlin College in Ohio heute mehr über Gender als noch vor dreißig Jahren? Sehr wahrscheinlich. Aber das macht ungefähr fünf Prozent der Studierenden auf einem kleinen Campus bei Cleveland aus." Umso erstaunlicher der Einfluss, den sie auf die Institutionen haben.Die Zahl derhat in Deutschland laut Robert Koch-Institut (RKI) einenerreicht, meldet : "Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 37.120 Corona-Neuinfektionen. Die Inzidenz stieg auf 169,9 und übertraf damit den RKI-Höchstwert aus der dritten Infektionswelle im Frühjahr. (…) Allerdings sind die aktuellen Inzidenzen nur bedingt mit denen in früheren Wellen vergleichbar. Mittlerweile sind mehr Menschen in Deutschland, deshalb führen mehr Infektionen nicht mehr im gleichen Maß zu einer Zunahme der.""Dieist in Gefahr wie nie zuvor", schreibt indes Jörg Phil Friedrich in dermit Blick auf die heftigen Kommentare die dieÄußerungen vonundauf sich zogen. Für das Impfen spricht sich Friedrich zwar aus, aber: "Das Problem ist, dass in diesen Diskussionen immer unverhohlener gefordert wird, Meinungen, die einer Corona-Schutzimpfung in irgendeiner Weise kritisch gegenüberstehen, aus der öffentlichen Debatte auszuschließen."