Hat man aus demnichts gelernt?, fragt Annette Ramelsberger in der: "Auch zehn Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU ist die Polizei noch überrascht - darüber, dass sich in diegewalttätige Neonazis mischen. Überrascht, dass Rechte den Reichstag stürmen wollen - obwohl sie das auf ihren Social-Media-Kanälen ankündigen. Immer noch wird so getan, als sei das, nicht wirklich gefährlich für die Demokratie. Eine Frankfurter Anwältin, Vertreterin von NSU-Opfern, wird vom rechtsradikalen 'NSU 2.0' mit dem Tod bedroht, aber die Behörden raten ihr, sie möge doch, wenn ihr etwas eigenartig vorkomme - kann doch nicht so ernst sein. Das hessische Innenministerium teilt die streng geschützte Adresse dieser Anwältin in einem Schreiben an den Landtag gleich auch dermit - wird schon nichts passieren."Diekonnte einige bislang geheimgehaltene Akten aus Hessen zumund seinem Umfeld studieren. Es zeigt sich vor allem ein. Konrad Litschkos Resümee klingt so trocken wie deprimierend: "Tatsächlich ist es gut möglich, dass Aktivitäten und Kontakte der NSU-Terroristen in Hessenwurden."Vor 17 Jahren verbrannte der an Händen und Füßen gefesselte Asylbewerberaus Sierra Leone im Dessauer Polizeigewahrsam. Nun ist der britische Gerichtsmediziner, der im Auftrag der "Initiative Gedenken an Oury Jalloh" das Brandgeschehen aufwändig nachstellte, zu dem Ergebnis gekommen, dass Oury Jalloh mit Brandbeschleunigern übergossen worden sein muss, berichtet etwa Christian Jakob in der. Auch der Dessauer Oberstaatsanwalt Folker Bittmann hatte vor einigen Jahren ermittelt: "Der Staatsanwalt benenntaus den Reihen der Dessauer Polizei. Die aber sind bis heute unbehelligt - der Fall wurde Bittmann entzogen, alle Verfahren. Die Justiz geht offiziell davon aus, dass Jalloh sich selbst mit einem Feuerzeug anzündete, das bei seiner Durchsuchung übersehen worden war."Derhat in einer Videokampagne für "Vielfalt" die frohe Botschaft propagiert, dassei "". Dagegen hat für die französische Regierung die Staatssekretärin Sarah El Haïry protestiert. Der Europarat hat daraufhin die Kampagne zurückgezogen, meldet die. In der berichtet Shammi Haque. Das Video zeigte die gleichen, mal mit mal ohne Kopftuch. Das "Collective for Countering Islamophobia in Europe" zeigt es noch und beklagt, dass die französische Regierung "Toleranz und Inklusion" bekämpfe.Habenin der künftigen Ampelkoalition mehr Chancen? Die SPD erlaubte es den "säkularen Sozis" bisher nicht mal, sich als Arbeitsgruppe zu konstituieren. Einige wichtige Themen stünden auf der Agenda, berichtet : "Säkulare Inhalte, die nach dem Wunsch des säkularen Netzwerks in der SPD von der neuen Bundesregierung umgesetzt werden sollten, sind eine liberale Regelung bei der anstehenden Entscheidung zur, eine Streichung desStGB (Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche), die Abschaffung deran die Kirchen, Beendigung von Ausnahmeregelungen fürim Betriebsverfassungsgesetz und gesetzliche Grundlagen für die Aufarbeitung vonin und außerhalb von Kirchen und kirchlichen Einrichtungen."", ruft der Rechtsprofessor und ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragtein der. Impfgegner beriefen sich zu Unrecht auf: "Die Drohung mit dem Verfassungsgericht ist unbegründet. Jeder und jede darfgefährden, aber. Die Impfgegner können sich auf ihre Grundrechte berufen, wenn es nur um ihre eigene Freiheit und Unversehrtheit geht, aber nicht wenn ihre Freiheitsausübungin unangemessener Weise beeinträchtigt. Das aber ist während der Pandemie der Fall: Einleidet darunter, dass die Impfkampagne nicht genug vorankommt." Und diese Pflicht, so Bull, muss auchwerden: "Politiker und Beamte müssen die hässlichen Umstände des notwendigen Staatshandelns ertragen; sonst vernachlässigen sie ihre."