Cornelia Geißler unterhält sich für diemitüber Literatur zu aktuellen Fragen und seinen neuen Roman "Erstaunen" , der denzum Thema hat. Mit dem Begriff "" kann er allerdings nichts anfangen, erklärt er: "Meiner Meinung nach braucht es diesen Begriff nicht zu geben. Die Fiktion, also das literarische Erzählen, beschäftigt sich mit dem Menschen. Sie erkundet, wer wir sind, wo wir sind, wie es um unsere Beziehung zu diesem belebten Planeten bestellt ist. All die dringenden Fragen, wie wir überhaupt überleben, gehören in unsere Literatur. 'Climate Fiction' sollte keine spezielle Unterkategorie sein, nicht etwa einefür den besonderen Geschmack."Viel Lob gab es in den letzten Wochen für das von Diogenes publizierte Tage- und Notizbuch von: 8000 Seiten verarbeitet zu 1370. Dass Herausgeberin Anna von Planta dabei auswählen musste, ist klar. Aber die schlimmsten Widersprüche einfach übertünchen? "Es gehört zu Highsmith, dass siewar", schreibt -Kritiker Manuel Müller, der sich gewünscht hätte, dass sich das Vorwort damit auseinandersetzt. "Und zwar eine, die viele der kruden Widersprüche in sich vereinigte, die das häufig mit sich bringt. Ohne sich, auch das typisch, an diesen wiederum zu stören. Enge Freunde waren jüdisch, ihreführte sie mit jüdischen Frauen. ... Diehat darauf aufmerksam gemacht, dass die Edition bei einer Passage den Ausruf 'Die widerlichen Juden!' weglässt. Er wurde schlicht durch das Wort 'Furchtbar' ersetzt. Das ist fatal. Aber weniger wegen der- welche die Herausgeberin in einer Stellungnahme damit zu verteidigen suchte, dass die Stelle 'in Sachen Antisemitismus auch nicht besonders aufschlussreich' sei. Problematisch ist vielmehr, dass sich den Leserinnen und Lesern unweigerlich ein Verdacht aufdrängt. Es stellt sich die Frage: Wenn bei einem solchen Passus ein antisemitischer Ausfall weggelassen wurde -?"Weitere Artikel: In der stellt Lothar Müller den südafrikanischen Autorvor, der für seinen Roman "The Promise" in diesem Jahr mit dem Booker Prize ausgezeichnet wurde. In derunterhält sich Marie-Luise Goldmann mit der Comic-Zeichnerinüber den Wert von Schönheit bei Männern und Frauen. Verena Mayer würdigt in derdie Holocaust-Überlebende, die 100. Geburtstag feiert (Matthias Döpfner gratuliert in der). Judith von Sternburg gratuliert in derzum Siebzigsten. In derstellt Andreas Platthaus die Zeichnerinvor, die Timothy Snyders Manifest "Über Tyrannei" illustriert hat.