Uli Figuren aus Papua Neuguinea im Ethnologischen Museum des Humboldt Forums. "Zugang unbekannt"





Am Donnerstag eröffnen diefürs Publikum. Die Presse war vorab schon mal eingeladen. "Dieses rund 680 Millionen teure Haus, das teuerste Kulturprojekt der Bundesrepublik mitten in Berlin, hat sich in den letzten Jahren", konstatiert Susanne Messmer in der. Der Kolonialismus werde nicht mehr verschwiegen. "Hermann Parzinger, Präsident der SPK, sprach vor Kurzem noch lieber diplomatisch von derder Objekte als von deren. Nun redet er scheinbar ohne Bedauern davon, dass vieles von dem, was ab Donnerstag die Ausstellungen schmückt, baldsein wird. Die Benin-Bronzen beispielsweise, so viel steht fest, werden endlich im nächsten Jahr zurück nach Afrika gehen. 'Das Humboldt Forum ist kein Museum', sagt Parzinger, 'sondern ein Austragungsort.' Und damit trifft er tatsächlich mal einen Nerv.""Das Ethnologische Museum im zweiten Stock präsentiert sichdenn je", bemerkt dagegen unwirsch Nicola Kuhn im, die sich noch mehr Aufklärung über den Kolonialismus in den Ausstellungen gewünscht hätte. "Man könnte sich, gäbe es nicht da und dort eine zeitgenössische Intervention wie das Foto von Greg Samu aus der Serie 'Tomorrow we become Christians', das in Leonardo-Manier 'The Last Cannibal Supper' zeigt. Eher zufällig stößt man am Rande der opulenten Inszenierung auf einen Aufsteller mit dem Wortdick auf magentafarbenem Grund. Da war also doch noch was."Hin und weg ist Bernhard Schulz, der für dendas Museum für Asiatische Kunst im dritten Stock besucht hat. Hier kam viel als Geschenk ins Museum, erzählt er. "Insofern stellen sich die drängenden Fragen kolonialen Erwerbs, anders als im Ethnologischen Museum eine Schlossetage tiefer, hier nicht. Das heißt: Sie stellen sich bisweilen eben doch.wurde um 1900 geplündert. Und auch bei archäologischen Ausgrabungen ist im Einzelfall zu fragen, inwieweit die Standards von Grabungsgenehmigung bis Fundteilung eingehalten wurden."Außerdem: Im Interview mit der, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, wie es weitergehen soll im Humboldt Forum, aber auch in der Neuen Nationalgalerie unter ihrem neuen Chef Klaus Biesenbach.