Das Attentat in Idar-Oberstein, bei dem ein Mann in einer Tankstelle einen als Kassierer arbeitenden, weil der auf einerim Laden bestanden hatte, ist für die meisten Kommentatoren ein, selbst wenn der Mann Alkokolprobleme hatte ( mehr zum Tathergang hier ). "Ein Mann erschießt einen anderen, weil der ihn dazu aufgefordert hatte, sich an die Maskenpflicht zu halten. Zwischen der Tat und der politischen Maßnahme besteht ein Zusammenhang, eindeutig", kommentiert Christian Vooren auf. "Die wenigen semioffiziellen Vertreterinnen und Vertreter der selbsternannten-Bewegung werden natürlich von sich weisen, dass sie durch ihr Handelnhaben für das, was nun passiert ist, und für das, wovor Expertinnen, Politik und Verfassungsschützer seit Monaten warnen. ... Die Gewalttat von Idar-Oberstein ist extrem, doch es gab in der Vergangenheitauf Impfzentren, es kam vermehrt zuauf Kontrolleure im öffentlichen Nahverkehr, Journalistinnen wurden gezielt eingeschüchtert. All diese Vorfälle sind die Bindeglieder zwischen den Querdenker-Worten auf den Demos und in den Chatgruppen und der Tat von Idar-Oberstein."Diedominiert bei den Querdenkern mehr und mehr, schreibt Stefanie Galla bei den. "Da sind viele keine harmlosen Spinner mehr. Da sinddabei, die nicht mehr davor zurück schrecken, Worten der Drohung dann auch Taten folgen zu lassen. Das wird nicht der letzte Mord diesergewesen sein.""Es sagt alles", dass die Tat "in Teilen der Szenewird", entsetzt sich Konrad Litschko in der. "Kein Mitleid., heißt es da. Menschenverachtend und entsetzlich. Es ist leider eine Tat, mit der früher oder späterwar. Denn das unheilvolle Brodeln in letzter Zeit wurde von niemandem gestoppt. Dass derdie Szene unter Beobachtung stellte, störte dort offenbar niemanden. Auch imwurde der radikalisierte Protest nicht thematisiert - in den Wahlprogrammen allenfalls als Randnotiz. Wie sehr hier etwas wegrutscht, scheint in der Öffentlichkeit kaum anzukommen. Dabei ist es, die Politiker:innen im Wahlkampf erleben konnten, als ihnen dort wieder Hass entgegenschlug. Und an der Rechtsextreme mitwirken, die ungehindert auf Plakaten appellieren: 'Hängt die Grünen!' Oder die Leichenattrappen auf Kundgebungen auslegen."Was macht eigentlich der fragt Nils Minkmar in der. "Das sanftmütige Verständnis" für die Querdenker "dominiert nun schon viel zu lange. Man hat es hier nicht mit 'zu tun', sondern zum Teil mit organisierter Militanz. Es ist nicht zu akzeptieren, dass Wissenschaftler und Politikerinnen mittlerweilegegen diese Szene brauchen. Gegenüber der Entschlossenheit von etlichen 'Querdenkern' herrscht ein gefährlicher, der Wahnvorstellungen in dieser Bewegung nur inspiriert. ... In Fällen von, von islamistischem Terrorismus oder linksextremer Gewalt markiert Innenminister Horst Seehofer gerne den harten Kämpfer, den Abschieber und moralischen Mahner. Doch im Kampf gegen diese rechte, radikale und gewaltbereite Bewegung istoder zu hören."Dass sich die Querdenker immer stärker radikalisiert haben, bestätigt auch die Sozialpsychologinim Interview mit der. "Das Maskentragen führt im Alltag aber immer wieder zu Auseinandersetzungen, in der Bahn, auf der Straße, im Supermarkt, auch mit körperlichen Übergriffen. ... Dieist in der gesamten Bewegung gestiegen. Sie beeinflusst auch die Mitte der Gesellschaft. Die verschiedenen Verschwörungserzählungen werden weitergetragen. Das kennen alle, die sich kritisch zu der Bewegung äußern. Ich erlebe das auch."