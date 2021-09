Korrespondentin Rieke Havertz beschreibt das sadistische, das Bürger auffordert, Frauen, die abtreiben, und Ärzte zu denunzieren und dafür eine Belohnung voneinzustreichen als Höhepunkt eines. Im Moment sehen sich die Abtreibungsgegner durch denbestärkt, der durch Donald Trumps Interventionen eine konservative Mehrheit hat und gegen das texanische Gesetz nichts unternommen hat - obwohl es als verfassungsfeindlich gilt. Das texanische Gesetz ist nurn das bisher extremste Beispiel: "Laut dem Guttmacher Institute, das sich für Frauenrechte einsetzt, wurden allein in der ersten Jahreshälfte 2021 90 Neuregelungen in den Vereinigten Staaten erlassen, die Schwangerschaftsabbrüche erschweren. Mehr als in jedem anderen Jahr, seit Roe v. Wade 1973 in Kraft trat. Im gesamten Bundesstaatetwa gibt es nur noch eine einzige Klinik, in der Frauen legal einen Eingriff vornehmen lassen können. Oft erschweren die weiten Wege und großen Einschränkungen vor allem ärmeren Frauen einen Abbruch."Schon jetzt gibt esin den Nachbarstaaten Texas', berichtet Melissa Jeltsen im: "Kliniken in Oklahoma, Louisiana, New Mexico, Colorado und Kansas werden von einer Flut von schwangeren Menschen (sic!) überschwemmt, die im Wettlauf mit der Zeit eine Behandlung benötigen. Doch in vielen dieser Bundesstaaten haben dieder Abtreibungsgegner die bestehende Infrastruktur im Bereich der reproduktiven Gesundheit ausgehöhlt und ein zerbrechliches System hinterlassen, das für die zusätzliche Nachfrage schlecht gerüstet ist."Dies Gesetz "wird eine Frau, die Angst hat, schwanger zu sein, in einen schrecklichen Zustandstürzen, weil absolut jeder von ihrem Zustand profitieren kann und jeder, der ihr hilft, vom Fahrer bis zum Arzt, haftbar ist", schreibt Rebecca Solnit im. "Es macht die, da es zu einer weiteren Kriminalisierung auch des beträchtlichen Prozentsatzes von Schwangerschaften führen kann, die mit einer Fehlgeburt enden. Es wird dazu führen, dass Frauen - insbesondere Frauen ohne Papiere, arme Frauen, junge Frauen, Frauen gewalttätiger Ehemänner oder Familien - durch lebensbedrohliche Schwangerschaften, illegale Abtreibungen oder Selbstmord aus Verzweiflung sterben."Der Krieg inwird gern im Kontext eines "Kriegs der Kulturen" gesehen, aber derwird dabei übersehen - nur ist es so, dass es derist, der das Land total korrumpierte, schreibt Claudius Seidl in der: "Wenn man dazu in Rechnung stellt, dass die Bestechungsgelder aus diesem Drogengeschäft nahezu alle Entscheidungen der Politik und Verwaltung beeinflussen, bis hin zu den Straßen, die nach den Bedürfnissen der Schmuggler gebaut werden; wenn man zur Kenntnis nimmt, dass der Wert des Opiums denAfghanistans übersteigt; wenn man weiterhin bedenkt, dass nahezu die gesamte legale Wirtschaft des Landes von internationalen Hilfsgeldern abhängig ist: dann offenbart sich eben, dass der Zusammenbruch der Opiumwirtschaft für das Volk einwäre, als es jetzt die Herrschaft der Taliban ist."Wenn sie sich gut aufführen, will manzukommen lassen, so zur Zeit der etwas hilflos anmutende Plan der Bundesregierung. "Das istund so naiv, als hätte jemand Anfang der vierziger Jahre vorgeschlagen, die Lage der Juden in den von Deutschen besetzten Gebieten in Zusammenarbeit", wehrt Henryk M. Broder in derstöhnend ab. "Wer ein Land innerhalb weniger Wochen unter seine Kontrolle bringen kann, der sollte auch imstande sein, es zu regieren. Afghanistan ist immer noch ein, mit einem Sitz in den UN, Mitglied der Organisation für islamische Zusammenarbeit, der WHO und des Weltpostvereins. Afghanistan ist auch ein, voller Bodenschätze. Dagegen ist die Bundesrepublik ein Armenhaus mit einem Kohlenkeller. Es gibtzwischen Afghanistan und Deutschland, anders als zwischen Deutschland und Deutsch-Südwest, Togo, Kamerun und den Palau-Inseln. Von den, die für deutsche Einrichtungen gearbeitet haben, einmal abgesehen, steht Deutschland in keiner Bringschuld gegenüber den Einwohnern des Landes."