Die EU muss gegenüber den populistischen Regimes inund jetzt auchwesentlich deutlicher agieren, fordert der Politologein der: "Die Autokraten sind keineswegs marginale Player", durch ihr Gewicht in den europäischen Institutionen beeinflussen sie das Geschehen in ganz Europa: "Wenn die EU immer wieder auf Dialog statt auf Sanktionen setzt, bedeutet das: Man verrät die Ungarn und Polen, die so naiv waren, an dasder EU zu glauben. Die Furcht, entschlossenes Auftreten würde eine nationalistische Gegenreaktion auslösen, ist unbegründet: Europa ist laut Umfragen weiterhin populär in beiden Ländern, weder einnoch einsind realistische Drohungen."Wofür steht die Kanzlerschaft, fragt Gustav Seibt in der, der der Vorstellung von Ralph Bollmanns Merkel- Biografie in Anwesenheitbeiwohnte. Frühere Kanzler standen für "Ostpolitik" oder "Agenda 2010", Merkel vor allem für einein unerschütterlicher Seelenruhe, und "der Kandidat der CDU ist mit demkonfrontiert, dass auch seine Konkurrenten das 'Erbe' Merkels in Anspruch nehmen, jedenfalls gestisch. Die Frau (Annalena Baerbock) als Frau, und der Mann Olaf Scholz mit Raute und Zwinker-zwinker:. Scholz kopiert geradezu Merkels lethargisch-wenigsagenden Sprachstil und kommt damit an. Krisen erzeugen einen erhöhten."Einen ganz ähnlichen Eindruck von Scholz als Angela Merkel 2.0 hat Jeremy Cliffe, der für denein langes und übrigens recht positives Porträt über Scholz schreibt: "Scholz selbst hat sich als der größte Trumpf seiner Partei erwiesen. Der sicherste Beweis dafür ist, dass er sich zuentwickelt hat. Deutschlands scheidende Kanzlerin ist nach wie vor die beliebteste Politikerin des Landes; ihre ruhige Solidität spricht grundsätzlich ein relativ bequemes Land an, das seit langem Stabilität schätzt. Dieser Stil liegt Scholz, dem trockenen, sanftmütigen und zurückhaltenden Hamburger, im Blut. Aber er hat ihn in den letzten Jahren auch. Nach einem Interview mit ihm für den Economist im Jahr 2018 schrieb ich: 'Herr Scholz scheint sich als beruhigender Vater der Nation zu stilisieren.'"