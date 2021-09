D I E, Anika Rutkofsky. Im Bild: Christina Daletzka. Foto: Volker Beushausen, Ruhrtriennale 2021





"mögen sie vielleicht einen salat vorweg?" Mit dieser Frage begann in der Kraftzentrale des Landschaftsparkes Duisburg-Nord die Uraufführung vonMusiktheater "D • I • E" , die Anika Rutkofksy für die Ruhrtriennale inszeniert hat, erzählt ein immer noch staunender Joachim Lange in der. Was dann folgte, war nicht weniger rätselhaft: nicht die Musik Wertmüllers, nicht die durchweg weiblichen Protagonisten, die vor und indurch den Raum wandern. Auf den Laufstegen vor diesen Projektionssegeln lassen sich die Sängerinnen und Schauspielerinnen " - jede auf ihre Art - auf dieein. Machen sich dabei aber auch zum Teil der sich unentwegt verändernden Abstraktionen, die mit '' treffend umschrieben sind. ... Die Wirkung dieses Abends kommt nicht dadurch zustande, dass der Sinn einer Geschichte durch Musik, Bewegung und Visualisierung sozusagen als der emotionale Umweg übers Gefühl verstärkt wird. Sie kommt hier allein. Braucht weder Geschichte noch herkömmlichen Sinn. Sie entsteht daraus, dass eine Koloratur eine Koloratur, eine sinnliche Vokalise eine sinnliche Vokalise, eine Bewegung eine Bewegung ist."Erbei den Proben zu seinen Opern, bekennt Komponistim Interview mit der. Er sei eben ein großer. Das gilt offenbar auch für seine neue Oper "Electric Saint", die morgen beim Kunstfest Weimar uraufgeführt wird. Sie erzählt die Geschichte der konkurrierenden Erfinderundsowie des Bankiers, der Tesla erst finanzierte und dann in den Ruin trieb, erzählt Sophie Emilie Beha, die von Copeland wissen möchte, wie er die Erfindungen - die mit Stromerzeugung und -verteilung zu tun haben - klanglich umgesetzt hat: "Die musikalische Textur ist sehr elektrisch, nicht elektronisch, da ja ein Sinfonieorchester spielt. Obwohl auch eine echte Tesla-Maschine zu sehen und zu hören sein wird, der. Letztendlich liefert die Idee der Elektrizität das musikalische Konzept. Die Musik istund oft in den hohen Registern. So würde ich Strom akustisch definieren. Seine Energie taucht aber auch in der Klanggestalt der Figuren auf, zum Beispiel in der tiefen Kraft von J. P. Morgans Basso profondo. In dieser Musik steckt Strom."Weitere Artikel: Aron Boks porträtiert für dieden Schauspieler, der gerade für seine Hauptrolle in Stuckrad Barres "Panikherz" am Berliner-Ensemble als bester Nachwuchsschauspieler nominiert wurde. Katja Kollmann stellt Stück "When there`s nothing left to burn you have to set yourself on fire" vor, das bei den AutorInnentheatertage im Deutschen Theater dabei ist.Besprochen werden außerdemBühnenfassung von Schnitzlers Stück "Der Weg ins Freie" in der Josefstadt in Wien ( Standard ) undOper "Œdipe" an der Komischen Oper Berlin ( nmz ).