In Salzburg warInszenierung von Mozarts "Don Giovanni" ganz groß erwartet worden worden. Mitam Pult sollte Mozart gegen den Strich gebürstet werden. Zumindest als Beleg der Freudschen These vomist ihnen das gelungen, findet Reinhard J. Brembeck in der. Absolut sei das Begehren Don Giovannis. "Das ist der beunruhigende Kern dieser Aufführung, sokommt dieses Axiom sonst nie heraus. Der Bühnendialektiker Castellucci zeigt die zerstörerischen Folgen dieses absoluten Begehrens. Die Bekenntnisse zur als Freiheit gedeuteter Libertinage, zu Wein, Haut Cuisine und Frauen, enden im Zusammenbruch des Helden. Die Hölle bricht aus Giovanni heraus. Er reißt sich den Anzug vom Leib, wälzt sich nackt in weißer Kreidefarbe. Es ist einer der großen magischen Momente von Theater, auch deshalb, weileine Seltenheit sind."Auch Ljubiša Tošić applaudiert im: "Dirigent Teodor Currentzis und sein music Aeterna Orchestra sind an das ganze Ideengeflecht Castelluccis gewissermaßen. Der originelle Extremist, der schon mal eine ganze Giovanni-Einspielung zurückgezogen hat, da sie nicht seinen Vorstellungen entsprach, sucht den; brutal schneiden manche Akkorde in die Szenen hinein. Es ist dabei allerdings nichts Selbstzweck, es wirken die Akzente dramaturgisch sinnvoll. Auf der anderen Seite verlangsamt Currentzis in Liebesdingen, lässt die Zeitund erreicht in Giovannis Betörungsszene mit Zerlina ein. Grandios." In der hörte Joachim Lange das genauso: "Teodor Currentzis legt mit den Musikern seines musicAeterna Orchestra in der Ouvertüre krachend und knarzend los und er macht aus der Champagnerarie mit hochgefahrenem Graben und stehenden Musikern, die sich gewaschen hat. ... Oder umgekehrt. Currentzis ist zwar wie immer eigensinnig mit seinen Tempi, aber diesmal ausgesprochen einfühlsam undbeim Umschmeicheln der Stimmen des durchweg vorzüglichen, wirklich miteinander singenden Ensembles."Ganz anders Manuel Brug (), der diesen "eitel auftrumpfenden, förmlich gehasst hat: "Über Don Giovanni, sein Werden, sein Sein, sein Verlöschen, haben wir in 240 zäh verstreichender Minuten Lebenszeit nichts Neues erfahren. Aber vieleerlebt, zu dessen Tun als akustische Begleitfolie Mozart herhalten muss. Missbraucht wird er dabei nicht, dazu ist er zum Glück zu robust und autark. Aber ausgerechnet vom Dirigenten wird er misshandelt. Und - schlimmer noch - von dessen Hammerklavierspielerin Maria Shabashova, die sich besonders im zweiten Akt mit schrillen, atonalen, in Mollverzückungen exhibitionistisch windend, maßlos in den Vordergrund klappert. Sind wir wirklich so angeödet, dass wir solchebrauchen, um unsere genussüberfrachteten Papillen noch irgendwie orgasmisch reizen zu können?"Und Jürgen Kesting notiert in der: "All das, was alten Musik-Generälen wievorgeworfen wurde - die Gesten der Macht -, führt Currentzis mit derwieder ein. Aber vielleicht wird irgendwann ein steinerner Gast an seine Pforten pochen und sagen, was der Commendatore: 'Di rider finerai pria dell'aurora" - Dir wird das Lachen vergehen, bevor der Tag anbricht.'" Weitere Besprechungen im Tagesspiegel in der FR und in der NZZ