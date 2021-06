In einem leider etwas sprunghaften-Interview verteidigt der französische Intellektuelle und Autor soziale Bewegungen gegen die, grenzt sich gegen dieab und plädiert für praktikables Gendern: "Ich finde, dass das Gendern Texte recht unleserlich macht. Wichtiger als mein ästhetisches Empfinden ist aber etwas anderes: Die Beherrschung der Grammatik ist ein anspruchsvolles Klassenprivileg. Sie ist einer der Hauptfaktoren für die Eliminierung von Arbeiterkindern aus dem Schulsystem, der Universität und den nicht handwerklichen Berufen... Sprache darf sich ändern, und sie ändert sich. Wir müssen aber eher vereinfachen, statt alles komplexer zu machen. Es wäre paradox, wenn ein Projekt, das geschlechtsspezifisch inklusiv sein will, diefestigt."In der fragt der Philosoph , wie Menschen für die Teilhabe an der Demokratie motiviert werden können, wenn sie in der Arbeitswelt nicht die Erfahrung machen, dass diese gefragt ist: Die Teilnahme an der demokratischen Öffentlichkeit, schreibt Honneth, verlange: "Ohne Vertrauen darauf, dass die eigenen Stellungnahmen es wert sind, öffentlich gehört zu werden, mangelt es den Bürgerinnen und Bürgern am Mut, sich an demokratischen Auseinandersetzungen mit eigenen Beiträgen zu beteiligen. Will man zu einem umstrittenen Thema in aller Öffentlichkeit Position beziehen, muss man annehmen können, dass die eigenen Äußerungen von den anderen Teilnehmern für sinnvoll und zweckdienlich gehalten werden. Das Gefühl, als eine verlässliche Diskussionspartnerin zu gelten, entsteht aber nicht erst in den Foren der demokratischen Öffentlichkeit. Es bildet sich in einer langen Vorgeschichte. Wer in seiner Arbeit keinegenießt, wer hier nicht als jemand gilt, der allgemein geschätzte Fähigkeiten beherrscht und einen wertvollen Beitrag erbringt, der wird auch nicht über das nötige Selbstwertgefühl verfügen, um in politischen Auseinandersetzungen seine Meinung ohne innere Bedrängnis kundzutun."Was der amerikanische Historikerin seinem Wellen schlagenden polemischen Text als den "Katechismus der Deutschen" bespottete, der sie innerlich zwinge den Holocaust als singular anzusehen (unsere Resümees ), heißt bei den Rechtsradikalen "Schuldkult", ätzt Alan Posener in derund sieht auch sonst von dem amerikanischen Historiker einigeeinfach von rechts auf links gedreht: "Nun ist die Tatsache, dass Moses mit seiner Polemik den Rechten dient, kein Beleg dafür, dass seine Behauptungen nicht stimmen. Wir haben aber oben gesehen, dass es den Katechismus nicht gibt, erstens. Zweitens aber begründet Moses die Gewöhnlichkeit des Holocausts durch eine haarsträubende Verniedlichung des Nationalsozialismus: 'Das Nazi-Reich war ein kompensatorisches Unternehmen, das permanente Sicherheit für das deutsche Volk anstrebte: Nie wieder sollte das Volk z.B. einer (sic)müssen, wie es sie in der Blockade der Alliierten während des Ersten Weltkriegs erlebt hatte...'"ist Pastor in Bochum. Als solcher kann er beurteilen, "Moses spricht und was er mit ihnen transportiert". Moses wählt die religiöse Sprache bewusst, schreibt Wessel bei den. Und es wimmelt in seinem Artikel von "Häresieprozessen, Exorzismen, Hohepriestern, Katechismus, Glaubensartikeln" und so weiter. Am meisten stutzt Wessel aber bei der von Moses eingeführten Figur des "", denn hier schließe die Koryphäe des Postkolonialismus an klassische christlich-antisemitische Denkfiguren an: "Der Hohepriester ist eine jüdische Figur. Und nicht irgendeine." Bis zur Zerstörung des Tempels durch die Römer war er "derdes jüdischen Volkes". In christlich-antisemitischer Sicht bringt der Hohepriester Pontius Pilatus dazu, Jesus kreuzigen zu lassen, so Wessel. "Warum um alles in der Welt baut Moses diese Figur des Gottesmörders, Urmodell jüdisch-geheimer Macht, in seine Metaphern-Welt ein? Will er andeuten, dass es die Juden seien, die heute das Denken in Deutschland bewachen? Die ihre Agenda herunterbeten und Unschuldige denunzieren und Häresieprozesse führen gegen Moses so wie Kaiphas gegen Jesus?"