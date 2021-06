Für die spaziert Verena Mayer mit der Schriftstellerin durch den Berliner, auf dessen Milieu die Autorin in ihren Romanen immer wieder kritisch zu sprechen kommt - was in ihrer Nachbarschaft bereits zu einigen Zerwürfnissen geführt hat. Auch die Berliner Wohnpolitik spielt in ihre Arbeiten mit hinein. Zwar glaube sie nicht, "dass ihre Literatur politisch etwas verändern wird, "sonst hätte ja 'Schäfchen' schon bewirkt, dass es ein neues Mietengesetz gibt'. Aber sie ist überzeugt davon, dass Gegenwartsliteratur die 'Themen der Stunde' mitliefern kann: 'Ich bin Verfechterin der Verbindung, dasssteckt.' In wenigen Romanen kann man das Berlin von heute denn auch so gut erkunden wie in Stellings Texten. Ihre Stadt ist, wie in den Berlin-Romanen vonoder. Die Träume der Neunzigerjahre, als in Berlin noch alles frei und leer war, sind zu Ende, die Träumer damit beschäftigt,."Zumindest sanft irritiert nimmt Marc Reichwein von dereinen neuen Trend in den Regalen der Buchhandlungen und in den Verlagsankündigungen zur Kenntnis: diezum auratischen Ort und zwar in Büchern, die in Buchläden spielen oder von dort zumindest ihren Ausgang nehmen. Ihn blicken "gemalte Wimmelbilder für Kinder" an: "Hinter puppenstubenartigen Schaufensterfassaden leuchten Bücher in bunten Farben. Stehen Leselampen, Ohrensessel, dampfende Teetassen und sitzen. ... Authentische bis klischierte Selbsterfahrungs- und Selbstfindungsgeschichten von Büchermenschen sind das Genre der Stunde" und "Buchladenräume scheinen." Woher rührt's? "Wenn Inhalte immer mehr Medien und Ausspielstationen finden, willdurchaus empathisch beschworen sein."Weitere Artikel: Die Schriftstellerin sehnt sich in der "10 nach 8"-Reihe vonnach. Dirk Knipphals stellt in dervor, die ab nächster Woche beim Bachmannlesen in Klagenfurt der Jury vorsitzen wird. In den "Actionszenen der Weltliteratur" erinnert Wolfgang Hörner an die psychischen Nöte des Goethezeitgenossen. Paul Jandl ( NZZ ) und Thomas Schmid () erinnern an den heute vor 100 Jahren geborenen Lyriker , den der Dlf Kultur außerdem mit einem Feature von Sven Ahnert würdigt Besprochen werden unter anderem"Thérèse und Isabelle" ( taz ),"Uncountry" ( NZZ ),Gedichtband "Große Fuge" ( SZ ),"Muttermilch" () und"Plauderbriefe" mit Feuilletons aus den Jahren 1897 bis 1922 ().