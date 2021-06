Stephan Russ-Mohl kritisiert in derdie Medien, die die These, dassei in einem chinesischen Forschungslabor entstanden, immer wieder alsabgetan hatten, statt sich mit den Fakten, die dafür bzw. dagegen sprechen, auseinanderzusetzen: "Wäre das Virus tatsächlich aus einem Labor entwichen, wäre das im Übrigen ein starker Beleg für. Dass dies zumindest möglich ist und dass vergleichbare Forschungsarbeiten wohlhinter verschlossenen Türen stattfinden, sind die eigentlichen beunruhigenden 'News'. Denn die Türen sind eben womöglich doch nicht 100-prozentig verschließbar. Diese Nachricht ist freilich weder ganz neu noch wirklich nachgewiesen, sondern 'nur' plausibel."Im wünschte sich Stephen Buranyi, es gäbe die Möglichkeit herauszufinden, wie das Virus in die Welt kam. "Zwar wurde gesagt, das sei epidemiologisch gesehen nicht wirklich wichtig. Labor oder nicht, die Pandemie hat stattgefunden und dauert noch an. Aber ihren Ursprung zu finden, wäre von enormer Tragweite. Ein natürlicher Ursprung würde jede einzelne Person freisprechen, aber weiter bestätigen, dass unsereeine pandemische Krankheit in einer noch nie dagewesenen Rate ausbrütet. Ein Laborleck würde diefür ein ganzes Leben beflecken und einigen der schlimmsten Leute im Kulturkampf - teilweise - Recht geben. Ich denke, ich würde den ersten Fall bevorzugen, aber noch mehr als das, würde ich gerne."Ebenfalls im warnt Thomas Frank: "Sollte sich tatsächlich herausstellen, dass die Laborleck-Hypothese die richtige Erklärung ist - dass das gemeine Volk der Welt in einwurde, und zwar zu enormen Kosten -, dann ist einim Anmarsch. Denn wenn die Hypothese richtig ist, wird den Menschen bald dämmern, dass unser Fehler nicht unzureichende Ehrfurcht vor Wissenschaftlern war, oder unzureichender Respekt vor Fachwissen, oder nicht genug Zensur auf Facebook. Es war ein Versagen, über all das kritisch nachzudenken und zu verstehen, dass es so etwas wie. Denken Sie an all die Katastrophen der letzten Jahre: wirtschaftlicher Neoliberalismus, zerstörerische Handelspolitik, der Irak-Krieg, die Immobilienblase, Banken, die 'zu groß sind, um zu scheitern', hypothekarisch gesicherte Wertpapiere, die Hillary-Clinton-Kampagne von 2016 - all diese Katastrophen wurden verursacht durch die, die angeblich wissen, was sie tun, plus dieder hochgebildeten Menschen, die sie angeblich beaufsichtigen."