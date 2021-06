Dass indie Corona-Pandemie ein solches Ausmaß erreicht hat, liegt nicht nur an der Inkompetenz der Regierung Modi, es hat auch mit einer Gesellschaft zu tun, die sich erzählt Indien-Korrespondent Martin Kämpchen in der: "Im Pandemie-freien Alltag ist dieserin allen indischen Gesellschaftsschichten zu beobachten. Steigt jemand in einen Zug, sucht er sich instinktiv ein Abteil, in dem. Im mittleren Europa wäre man glücklich mit einem leeren Abteil, in dem man ungestört sitzt. Die Hemmschwelle, mit Unbekannten ins Gespräch zu kommen, ist niedrig. Kaum hat man Platz genommen, gibt ein Wort das andere. In Kreisen etwa von Handwerkerfamilien wird ein Gastgelassen. Ein Mann schläft neben einem männlichen Gast, eine Frau neben einem weiblichen, denn das gehört zur Wertschätzung eines Gastes."Man kann das(oder Trisomie 21) in der Schwangerschaft auch mit einem einfachen, nicht invasivem Test erkennen, den demnächst die Krankenkasse bezahlt. Das wird dazu führen, schreibt Alex Rühle in der, dass kaum noch Menschen mit Down-Syndrom geboren werden - wie angeborenewerden, weil die Embryonen häufig abgetrieben werden. Rühle und die Menschen, die er befragt, kritisieren das als eine: "Niemand benennt, warum Menschen mit Trisomie nicht geboren werden sollen. Was genau ist es, was wir da nicht wollen? Sie, so what. Die meisten Menschen mit Trisomie lernen lesen, rechnen, schreiben. Sie können auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten. Allein bei uns im Ensemble sind vier Menschen mit Trisomie 21", sagt Harald Wolff Dramaturg an den Münchner Kammerspielen. Rühle hat mit niemandem gesprochen, der sich von einer solchen Entscheidung überfordert sähe. Es wird auch nirgends erwähnt, dass die Entscheidung am Endeliegen sollte.Wenn Deutschland nicht alle zwei Jahre lang davon überrascht werden will, dass es auch unterAntisemitismus gibt, braucht es starke pädagogische Maßnahmen, schreibt in der: "Dazu gehört als Erstes eine Reform derim Bereich Schule. Lehrer, Sozialarbeiter und Pädagogen müssen pädagogische Werkzeuge an die Hand bekommen, um jegliche Art von Antisemitismus zu erkennen und im Unterricht zu thematisieren. Dazu gehört ausdrücklich die, die Vermittlung von Fakten und historischen Informationen. Unsere Gesellschaft ist vielfältig geworden, und deshalb sollten unsere pädagogischen Konzepte und Lehrpläne in der Lage sein, nicht nur Thomas und Susanne zu erreichen, sondern auch Ali und Zeynep."Wer sich mit einem Davidstern um den Hals bei einerblicken lässt, muss ein ganz schöner Dummkopf sein, schreibt -Autor Malte Lehming in einem Kommentar, der auf Twitter erregt diskutiert wird. "Wichtig hier: Das Opfer bleibt immer Opfer, ist niemals auch nur mitschuld an den Taten der Täter. Aber vielleicht wäre es keine gute Idee, imzu gehen. Oder einen AfD-Stand direkt vor dem besetzten Haus in der Rigaer Straße aufzubauen. Oder am 'Tag der Republik', dem türkischen Nationalfeiertag 'Cumhuriyet Bayrami', sich mit einem großen Konterfei des islamischen Predigers Fethullah Gülen unter Erdogan-Anhänger zu mischen."Außerdem: In der schreibt Martin R. Dean eine kleine Hymne aufund die Frauen ihres Alters, die in den fünfziger und sechziger Jahren denwagten.