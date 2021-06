Anastasia Tikhomirova blickt für dieausführlich darauf, wie diein derFuß fasst - etwa in Form einer Benefiz-Compilation, auf der sichundnebeninander gesellen. "Es scheint, als böte der israelisch-palästinensische Konflikt in Zeiten des steigenden Drucks, öffentlich in sozialen Medien Stellung zu beziehen, die optimale Gelegenheit zum einfachen,. Technokonsumenten und -produzenten bewegen sich in einem, das aber von ständiger Sinnsuche und Identitätsfindung bestimmt wird. BDS-Aktivismus lässt sich öffentlichkeitswirksam als 'Kampf für das Richtige' präsentieren und bietet die Möglichkeit,. Diese kurzschlüssige Selbststilisierung schließt eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Konflikt aus, die als solche im Bereich der elektronischen Musik ohnehin kaum möglich wäre. Künstler, die sich in vielen Fällen nicht einmal desihres Denkens und Handelns bewusst sind, werden so fürinstrumentalisiert."Außerdem: Robert Mießner weist in derauf das Festival "Klangteppich" mit in der Diaspora entstandenerhin. Im erinnert sichan seine Anfänge als Haus- und Hoffotograf vonvor 40 Jahren. Im erinnert sich Thomas Wörtche, wie er in den 70ern "nach" fuhr. Florian Bissig ( NZZ ) und Wolfgang Sandner (FAZ) gratulieren der FAZ der Jazzpianistinzum 80. Geburtstag. Ebenfalls 80 Jahre alt wird Rolling Stone, dem Christian Schröder ( Tagesspiegel ) und Harry Nutt ( FR ) Glückwünsche entbieten.Besprochen werden die Compilation "Heisei No Oto:from the CD Age (1989-1996)", an derLars Fleischmann sehr viel Freude hat , eine CD-Box mit den Aufnahmen von"Brandenburg Project", der dafür sechs Komponisten bat, Antworten aufin der Originalinstrumentierung zu komponieren ( SZ ), ein Streamkonzert von FR ), neue Popveröffentlichungen, darunter "Life's A Beach" von(es erwarten einen "schwüle Keys, fein angedengelte Gitarre, ganz smooth schwingende Nuschel-Singsang-Raps", informiert -Popkolumnist Jakob Biazza), und ein Album der Schauspielerinmit jazzigen Interpretationen der Shakespeare-Sonnetten ( SZ ). Wir hören rein: