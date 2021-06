antwortet mit einer "Dreikinderpolitik" aufder Bevölkerung. Viele Frauen in China wollen allerdings gar keine mehr, sondern lieber Karriere machen, schreibt Friederike Böge, die China-Korrespondentin der: "Doch statt in flächendeckende Kinderbetreuungsangebote zu investieren, reagiert die Kommunistische Partei darauf mit der zunehmenden. Am Montag hob die Parteiführung hervor, dass die Werteorientierung junger Menschen hinsichtlich Ehe und Familie gestärkt und 'traditionelle Tugenden derund des Respekts gegenüber den Älteren' gefördert werden sollten."Karrar al Asfoor unterhält sich beimit der feministischen, die im Irak lebt und erzählt, was es sie kostete,: "Hier sind Millionen Frauen gezwungen, ihn zu tragen - und dies bei Temperaturen von bis zu 44 Grad Celsius. Und wenn du auch nur laut, ihn auszuziehen, bist du allen Arten von Diffamierungen und Beleidigungen ausgesetzt. Hier mischen sich alle Männer ein und wollen Frauen den Schleier aufzwingen. Dies ist nur ein Teil dessen, was Frauen in dieser Gesellschaft auferlegt wird, aber es ist ein wichtiger Teil."In dergibt Hildegard Stausberg einen Einblick in die Situation in, das im Juni einem Wahlmarathon entgegensieht. Ob die Partei des linken Präsidenten Präsidentgenannt) profitieren wird, ist nicht abgemacht, denn der regiere immer mehr wie ein Autokrat: "Geradezu archaische Vorstellungen hat Amlo bei der. Während das sonnenreiche Mexiko mit seinen Tausenden Kilometern Küste zum Vorreiter bei alternativen Energien werden könnte, kündigt der Präsident denan. Die gehört den Mexikanern zwar schon zur Hälfte, aber für 600 Millionen Dollar will er noch die andere Hälfte von Royal Dutch Shell kaufen - und da sind die eine Milliarde Schulden des Unternehmens noch nicht eingerechnet. Müssten sich da nichtzu Wort melden? Doch die sind eine Koalition eingegangen mit Amlos Morena, halten also lieber still. Auchführen solche Entscheidungen nicht zu einem Aufschrei. Das verwundert, wenn man sich das große Echo auf die umstrittene Umweltpolitik des rechtspopulistischen Präsidentenin Brasilien vergegenwärtigt. Aber Amlo agiert als 'Linkspopulist', und das hat ihn - bisher jedenfalls - geschützt."