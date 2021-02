Milo Raus "La Clemenza di Tito". Foto: Carole Parodi/Grand Théâtre de Genève





misstraut der Oper als bürgerlicher Kunstform. Wenn der Schweizer Theatermacher am Grand Théâtre in Genf"La Clemenza di Tito" inszeniert, dann stellt sich Reinhard J. Brembeck in derauf ein Höchstmaß an Verstörung und Hoffnungslosigkeit ein. Rau verlegt das Stück über den Herrscher, der auch Künstler sein will, in ein, dessen Bewohner nicht von der Revolution träumen, sondern von Geld. Ein musikalisch großer Moment ist dem Kritiker allerdings beschert: "Diesingspielt den Sesto als eine längst aus dieser Geschichte gefallene Gestalt, als Schatten eines Menschen, dessen Frustration unendlich alt ist und noch viel tiefer geht. Dieser Sesto ist zutiefst davon getroffen, dass das humanistische undseines innig geliebten Tito nichts als Geschwätz ist. Goryachova legt all diese Enttäuschungen in ihren tiefen, dunklen, schier den Weltenraum umfassenden Mezzosopran, der fern aller Veräußerlichung selbst in den virtuosesten Tonkaskaden nur von Schmerz kündet, von Verzweiflung, Lebensflucht."-Kritiker Jan Brachmann sieht sich Milo Rau in der eigenen Kritik verfangen: "Sein Theater ist das Ausagieren eines performativen Selbstwiderspruchs. Indem er inszenatorisch den Stinkefinger ausfährt und sagt: '!', steckt er schon in der Falle. Wo die Kunst-Elite, die er angreift, sich auf die Pharisäer-Brust schlägt und sagt: 'Gott sei Dank bin ich nicht wie diese konservativen Spießer, die in der Kunst immer nur eine Gegenwelt zum Alltag suchen', da schlägt sich Milo Rauund sagt: 'Gott sei Dank bin ich nicht wie diese linksliberalen Spießer, die glauben, durch ihr politisches Kunstengagementder westlichen Welt erwirkt zu haben.'" In der Nachtkritik schreibt Verena Großkreutz, in der NMZ Wolf-Dieter Peter.Weiteres: Nach der Sichtung von drei gestreamten Inszenierungen murrt Bernd Noack in dermit Thomas Bernhard: "." In der lotet Dorion Weickmann aus, welche Auswirkungen der Brexit auf diehaben wird: Kompanien, die ihren Sitz in London haben, werden mit Mehrkosten und Visa-Regelungen rechnen müssen.-Kritiker Stefan Ender trifft den katalanischen Regisseur, der an der Wiener Staatsoper seine Blockbuster-Inszenierung "Carmen" zeigt.Besprochen werdenMonolog "14 Vorhänge" für die VR-Brille vom Theater Augsburg ( taz ) und die "Sunday Screenings" des brut Wien ( Nachtkritik ).