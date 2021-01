Der Ausdruck "", mit dem die jüngsten Ereignsse in Washington beschrieben wurden, ist, er erwartet Demokratie nur von westlichen Ländern, schreibt Kulturwissenschaftler Gernot Wolfram in der. Ursprünglich aber beschrieb er kritisch das Wirken des: "Die 1899 gegründete Firma, die heutige Chiquita Brands International, erwarb im frühen 20. Jahrhundert in zahlreichen Ländern Mittelamerikas Land und kontrollierte das Transportsystem von Südfrüchten, vor allem von Bananen. Länder wie Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama und Costa Rica wurden abhängig von den Geldern und Netzwerken des Unternehmens. Sie firmierten daher als 'Bananenrepubliken'. Der Name war mehr ein mitleidiger Ausdruck für die Abhängigkeit vonals eine Beschreibung der jeweiligen politischen Kultur in diesen Ländern."Einige Kirchenleute haben gestern in dervorgeschlagen,in eigenen Palliativeinrichtungen selbst zu übernehmen, um sie nicht derzu überlassen (unser Resümee ). Christian Geyer ist bei dernicht mit von der Partie: "Kurzerhand wird hier ein kirchliches Monopol für regulierte Suizidbeihilfe nahegelegt und den weltlichen Mitbewerbern um Sterbewilligeangehängt. Tatsächlich jedoch hat das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber eine Regulierung der Suizidhilfe für sämtliche Anbieter nahegelegt."Keine Sorge, die Amerikaner sind beruhigt in derder Demografängstliche Gemüter wie-Kolumnist Thomas Friedman: "Ob es in einem Land ein Potenzial für Bürgerkriege oder bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen gibt, darüber kann unter anderem derAuskunft geben, der die Zahl derim Lande mit denen der alten Männer vergleicht." Imetwa liege der "aktuell beiund wird im Jahr 2030 immer noch 4,4 erreichen. Folgen heute auf 1000 ältere Männer (55 bis 59 Jahre) rund 5400 Jünglinge (15 bis 19 Jahre) am Beginn des Lebenskampfes, so werden es 2030 immer noch 4400 sein. Weil stetig mehr nachwachsen als umkommen, sprang Jemens Bevölkerung ungeachtet aller Verluste seit 1950 von gut fünf auf knapp 30 Millionen Einwohner. Derhat gegenwärtig einen Kriegsindex vonbis 0,77, was sich bis ins Jahr 2030 kaum ändern wird. Auf 1000 Alte folgen durchweg weniger als 800 Jünglinge." Und insei der Kriegsindex zwischen 1970 und 2020abgesunken, in der Zeit des Bürgerkriegs habe er um die 6 betragen, meint Heinsohn.Ein Arzt ist lautneuerdings eine ", die nach Medizinstudium und klinischer Ausbildung die staatliche Zulassung (Approbation) erhalten hat, Kranke zu behandeln (Berufsbezeichnung)". Patrick Bahners macht in derauf einige Paradoxa dieser neuen Gendergerechtigkeit aufmerksam: "Die Reform erfasst auch Wörter, die keine Berufe bezeichnen. '': laut Duden 'männliche Person, die fremdes Eigentum heimlich entwendet'. Aber solange der Diebist, kann man nicht wissen, ob er männlichen oder weiblichen Geschlechts ist - und für diekommt es darauf nicht an."