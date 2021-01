Die Feuilletons trauern um die Lyrikerin , die zwar in der DDR aufgewachsen ist, ihren ersten Gedichtband aber 1991 veröffentlichte. Sie hat sich "schon in ihren frühen Texten mit den Grenzen der Sprache und auch denauseinandergesetzt", schreibt Michael Braun im. "Wenn in der traditionellen Interpretation des homerischen Epos 'Frauen sang- und klanglos verschwanden', wie Köhler in ihrem Nachwort zu 'Niemands Frau' anmerkt, so bestimmen nun Kirke, Nausikaa, Skylla, Kalypso und Penelope ihren Ort neu. Was bleibt, ist ein poetisches 'Polymorphem', also die Vielgestaltigkeit und."Sie war passionierte Gärtnerin, aber bukolischer Impressionismus des Naturschönen lag ihr fern, schreibt Tobias Lehmkuhl in der: "Landschaften interessieren Barbara Köhler immer auch als, die Emscher als verbindender Grenzfluss zwischen Deutsch, Niederländisch und Französisch, oder die Rhône am Fuß des Berges Gorwetsch im Wallis, dem sie mit einem Gruß an Hokusei ein Buch mit nun '36 Ansichten' gewidmet hat: 'die Rhone, in den Rotten, dans le Rhône' heißt es da, 'es scheint ein Wasser zu sein, mit dem die Dinge ihre Wörter, das Geschlecht ändern.'"und sie nach dem Politischen abzuklopfen, war immer Teil des Schreibens von Barbara Köhler", erklärt Paul Jandl in der. "Durch das Spiel mit Mehrdeutigkeiten und Enjambements, mit Reimen und Brüchen in den Gedichtzeilen hat siegemacht und ist dabei immer bei der Rede des Alltags geblieben: 'Ich habe das Sagen nicht. Ich lasse es / mir gesagt sein mir gefallen Wendungen / die verwandeln die EinRichtung zwischen / verrückten Wänden in ungehörige Räume.'"Weitere Artikel: Hilmar Klute ( SZ ) und Jan Wiele ( FAZ ) schreiben Nachrufe auf den Schriftsteller . Besprochen werden unter anderem"Revolution" ( Berliner Zeitung ),"Winter" ( SZ ),Roman-Memoir "16. 7. 41" ( Tagesspiegel ),Krimi "Alter Hund, neue Tricks" ( FR ),"Die Geschichte eines Lügners" ( Tagesspiegel ), neue Bücher über Sprache vonund Zeit ) sowie"Das Meer der Libellen" ().