Von den unheimlichen Heimen für "gefallene Frauen" und ihre Kinder, die inmeist von der Kirche betrieben wurden (wofür sie vom Staat bezahlt wurde), war in den letzteren Jahren häufig die Rede. Nun ist ein abschließender Bericht erschienen: 9.000 von 57.000 Kindern, die im 20. Jahrhundert in diesem Heimen zur Welt kamen oder dort untergebracht wurden, kamen ums Leben, resümieren Pat Leahy und Patsy McGarry in der: "Der Staat, die Kirchen und - vor allem - die Familien der schwangeren Frauen undseien für die Misshandlung der Frauen verantwortlich, heißt es in dem Bericht, der über mehr als fünf Jahre erarbeitet wurde. 'Die Frauen hätten zu Hause bei ihren Familien sein sollen', so die Kommission, 'aber sie wurden.' Als Teil des Berichts wurde eine Reihe von erschütternden persönlichen Zeugnissen veröffentlicht, in denen beschrieben wird, wie dauerhaft sich die Zeit in diesen Einrichtungen auf das Leben der Überlebenden auswirkte."Es ist allerdings wie so häufig mit Berichten über das Versagen von Institutionen und der Kirchen. Sie sind. Die Auoren derzitieren auch aus einer Reaktion der "Coalition of Mother and Baby Home Survivors": "Wir dürfen nicht übersehen, dass die Regierung und die Katholische Kirche und protestantische Kirchen diese Heimebetrieben." Der Bericht sei "grundsätzlich unvollständig", da er das Thema der "alleinstehender Mütter von ihren Kindern" ignoriere. Für einem zweiten Artikel hat Ellen O'Riordan mit Überlebenden gesprochen . Die Kindersterblichkeit in den Heimen war doppelt so hoch wie üblich, berichtet Ralf Sotschek in derHinzu kommen andere Verbrechen: "In mehr als 6.000 Fällen zwischen 1950 und 1973 wurden die Babysund an kinderlose Paare in den USA, Großbritannien und Deutschland. Viele Babys wurden als Versuchskaninchen missbraucht. Der Pharmakonzern Burroughs Wellcome zum Beispiel probierte einen neuen Impfstoff an ihnen aus."Frederik Hanssen greift imdie Kritik an der Vergabe des" auf (unsere Resümees ). Das Problem sei gar nicht so sehr mögliche Korruption, sondern das EU-typisch: "Der Bewerbungsprozess gestaltet sich inzwischen so ausufernd, die Anforderungen seitens der EU sind derart komplex, dass die Städte notgedrungeneinkaufen müssen. Und weil die Auswahl an Experten auf dem Gebiet des EU-Antragswesens klein ist, tauchen überall immer wieder dieselben Namen auf."