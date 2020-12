Im Gespräch mit Thierry Chervel vom reagiert der Antisemitismusbeautragte des Bundesregierungauf den Aufruf der "Initiative 5.3 GG Weltoffenheit" und verteidigt dendes Bundestags: "Auch nach dem Beschluss zu BDS kann jeder Theaterchef, jede Chefin einer Institution, jede Rednerin, jeden Künstler einladen, aber man muss, die eine Debatte mit sich bringt. Die Debatte um Mbembe hat ja gezeigt, dass da einige Narrative über Holocaust und Kolonialismus kollidieren, und das ist ja auch gut so. Solche Debatten sind gut und wichtig in einer Demokratie."Imwird eine Stimme gegen die "Initiative gg 5.3 Weltoffenheit" zitiert. "Selbstverständlich lassen sich die Deutschen ihre", sagt die deutsch-jüdische Schriftstellerin im Gespräch mit Vladimir Balzer, das auf der Website des Senders resümiert wird. "Aber noch schlimmer wird es für sie offensichtlich, wenn sie für diese Kritikwerden, denn darum geht es ja eigentlich in dem Bundestagsbeschluss", so Funk weiter.In derkritisiertvom Jüdischen Museum Hohenems, einer der Urheber des "Weltoffenheit"-Aufrufs, den-Beschluss des Bundestags. Überhaupt versteht er die ganze Aufregung um den BDS nicht so ganz, dem er kaum eine Wirkung bescheinigt: "Als Herausforderung Israels ist BDS eine. Ihre zweifelhaften Wirkungen erzielt sie auf dem Feld des kulturellen und wissenschaftlichen Boykotts, vor allem aber in der Einschüchterung palästinensischer und arabischer Künstler und Wissenschaftler. Es gibt allerdings einen Unterschied. BDS ist eine Bewegung von NGOs, die in Deutschland mitVeranstaltungen stört und ab und zu ein Festival unter Druck setzt. Der vom Bundestag beschlossene 'Kampf gegen BDS' in Deutschland ist hingegen eine. Paradoxerweise trifft er oft die gleichen Menschen, die auch die BDS-Kampagne trifft: kritische Juden, nicht zuletzt jüdische Israelis, die mit der 'anderen Seite' reden wollen."Auch die Historikerinbekräftigt in der FAZ nochmal ihre Unterstützung für den "Weltoffen"-Aufruf: "Der gutgemeinte BDS-Beschluss des Deutschen Bundestages hat eine Atmosphäre der Rechtsunsicherheit undgeschaffen, die kein Freund liberaler Rechtsstaatlichkeit ernsthaft gutheißen kann."In derzurück auf das Jahr 2020 und eine politisch wie von Covid gespaltene Gesellschaft, die ihrneu definieren muss: "Der explosivste aller Gegensätze zum bestehenden Staat existiert unter jenen Bürgern, die sich von der politischen Praxis der bestehenden politischen Institutionenfühlen. Denn den Affekt des gebrochenen Vertrauens teilen die radikalen Kritiker des 'systemisch' genannten Rassismus in den Vereinigten Staaten ausgerechnet mit denjenigen Landsleuten, die sie selbst bedenkenlos als 'Rassisten' abqualifizieren, weil diesen das eigene Gefühl,' zu sein, wichtiger ist als die Identitätsansprüche vielfältiger Minderheiten."In der Hitparade der weltzuständigen Dampfplauderei erobert Nachhaltigkeitsforscherinso nach und nach einen ehrenvollen dritten Platz nach Slavoj Zizek und Markus Gabriel und noch vor Richard Precht. Heute redet sie im Gespräch mit Elisabeth von Thadden von derüber "neue Solidarität und neues Wirtschaften" nach Corona: "Erinnern Sie sich an die Berichte über das buddhistische Königreich Bhutan und das dortige? In dieser asiatischen Kultur wird Wohlergehen nicht als Glücklichsein im westlichen Sinne eines Dauergrinsens verstanden, das immer nur sagen soll: 'Ich bin gut drauf!' Es wird eher als Zuversicht verstanden, als eine Haltung, die widerstandsfähig macht. Als ein glückliches Leben gilt dort nicht eines..." Wir blenden aus.In der staunt Hubertus Knabe über die Renaissance desauf den Straßen. Allein die Bundesregierung hat ihren Etat dafür im Jahr 2023 aufverdoppelt (Scholz & Friends werden begeistert sein). Und sie ist damit nicht allein: "'Bei uns ist Klimaschutz mehr als Fassade', verkündeten zum Beispiel Deutschlandsauf mannshohen Plakaten. 'Berlin sagt Ja zum CO2-Ausgleich', behauptete der-Konzern auf einem riesigen Fassadentransparent. Und die Stadtregierung forderte von ihren Bürgern auf Hunderten von Werbetafeln: 'Berliner: Tragt, was ihr wollt. Hauptsache, Maske.' So viel politische Agitation auf den Straßen der Hauptstadt kennt man sonst nur aus Wahlkampfzeiten. Ehemalige DDR-Bürger fühlen sich zunehmend an alte Zeiten erinnert. Im Sozialismus gehörte die '' - wie das Anbringen politischer Botschaften im öffentlichen Raum hieß - zum Alltag. 'Je stärker der Sozialismus, desto sicherer der Frieden', war da am Straßenrand in großen Lettern zu lesen." Hat am Ende aber wenig genutzt, wie wir wissen.