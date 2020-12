ist einer der ungewöhnlichsten (Song-)Texter des Landes", schreibt Jens Uthoff in derüber den Hamburger Sänger und Texter von Punk- Noiserockbands wie Dackelblut, Oma Hans und Maulgruppe. Gerade ist ein Band mit seinen Song- und Theatertexten erschienen: Diese "erzählen oft kleine Geschichten, manchmal sind sie wie Science-Fiction-Miniaturen, manchmal wie. Dann wieder zeigen sie sich im Stil der." Hier besingt er die Tiere in Tschernobyl:Als Kind hatte er Angst vor, der ihm als Gott verkauft wurde, und die "Ode an die Freude" empfand er immer schon als Bollwerk der Ungerechtigkeit, das Menschen eher vor die Tür setzt, statt sie zu einen, gesteht der Essayist in der. Ersthat ihm mit der Neunten die Ohren geöffnet. Hier "fand ich mich inmitten eines allumfassenden, universellen Dramas wieder, in dem alle Teile denselben existentiellen Abgrund heraufbeschworen... Hier geht es nicht um Ideale, sondern um diedes menschlichen Daseins. Schon als die Pauken im ersten Satz mit einer Gewalt, einer Unausweichlichkeit, einem unerbittlichen, alles andere erdrückenden Klang, der mir weder davor noch danach je begegnet ist, ertönten - Siegfrieds Trauermarsch? Eine Vorahnung Stalingrads oder Dresdens? -, hatte ich keinen Zweifel mehr, dass der 'heil'ge Zirkel' am Ende dieser Neunten Symphonie so schließen würde, dass auch jene darin Platz gefunden haben,."Vor allem im Bereich Rock- und Folkmusik erscheinen immerim dreistelligen Kostenbereich, die den Fan geradezu erschlagen mit Archivalien, Raritäten und Merchandise-Tinnef, aktuell gerade von. Zu tun hat dieser Trend mit der für den Markt dahinschmelzenden wirtschaftlichen Bedeutung von Tonträgern, erklärt Joachim Hentschel in der SZ: Die Boxsexts "tragen die, werden also gezielt für Spezialisten und Sammler gestaltet. Und wirken dabei oft wie der, um traditionell gelaunte Kunden - die an wirklich neuen Produkten kaum mehr Interesse haben - noch zum Geldausgeben zu bewegen." Was dabei zählt, ist "nicht allein das zu Tode zitierte Haptische, sondern das Erlebnis. Die um die Musik herumgebaute Welt. Ein letztes Malin den Händen."Weitere Artikel: Artur Weigandt schreibt in der in derüber die belarussischen Gruppenund, die mit dem Dudelsack auf die Straße gehen. Wolfgang Pollanz legt imfrei, wie es dazu kommen konnte, dass der seinerseits schwer drogenabhängigesich 1970 in einem mehrseitigen Schreibenals Drogenspitzel empfahl. Michael Stallknecht porträtiert in der, der ab kommenden September in Leipzig als Thomaskantor vorstehen wird. Der einigen als Rechtsaußen geltende Alpenrocker gibt dem, von dem er sich stets missverstanden fühlt, ein Interview. Jürgen Kesting beobachtet für die, wie derdurch die Musikgeschichte geistert.Besprochen wird der vom Johannes Hossfeld Etyang, Joyce Nyairo und Florian Sievers herausgegebene Band "Ten Cities" über die NZZ ).