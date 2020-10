Körper, Bekenntnis, Rausch und Popkultur: Pablo Larraíns "Ema"

Eine Tänzerin, ein Trauma, eine Beziehung im Krisenmodus, eine Emanzipation:Drama "Ema" ist "ein Kino, in dem, wie bei Ingmar Bergman, jeder Moment in einer Beziehung nur für sich steht, weil man nie wissen kann, was auf ihn folgen wird", schreibt Philipp Stadelmaier in der SZ. "Ein Kino des Augenblicks und seiner. Jede Reaktion, die die Wogen glättet, ist schon zu viel, immer schon Überreaktion. Ist einmal kurz ein Gleichgewicht hergestellt, schlägt die Wage sofort wieder aus."Till Kadritzke sieht in diesem "Plädoyer für Popkultur und Kontrollverlust" weniger einen Erzählfilm, sondern vielmehr ein "Konzeptalbum" vorliegen, "dessen filmische Tracks verknüpft werden von den gedehnten, angespannten Synthie-Sounds von Elektro-Avantgardist. Und getragen von der faszinierenden Hauptdarstellerin." Sie tanze "sich durch den Film, durch Probebühnen, Fußballplätze und das Hafenpanorama. Noch in Emas dunkelsten, tanzlosen Stunden behauptet sie."Larraíns Filme "wollenübersetzen, Bekenntnisse in Körpersprache", schwärmt Dietmar Dath in der. In "Ema" reißt der Filmemacher den Typus "verkopfter Künstler" zu Daths Freude mächtig den Kopf ab: "Gastón hält einen Vortrag gegen die Musikrichtung Reggaeton, der Ema verfallen ist (sie verfällt allem, was ihr gefällt, und alle verfallen dafür ihr): Der stumpfe Pop-Hedonismus sei eine Droge, die herrschende Ordnung stecke dahinter, Straßenrandale tauge nur zur Betäubung - das ist alles nicht falsch und wirdserviert, Larraín jedoch lässt Ema und ihre Freundinnen darauf in einer majestätischen Tanzmontage antworten, die leiblich-unerbittlichen Rausch über jede kulturkritische Spekulation stellt und nebenbei klärt, was für einalle Tanzfilme aus Hollywood seit Jahren sind."Die Filmwissenschaftlerin Gertrud Koch resümiert in dernochmal den Fall des Berlinalegründers, dessen Tätigkeit alserst kürzlich wirklich ans Tageslicht der Öffentlichkeit gebracht wurde und zieht eine düstere Bilanz: "Das Skandalöse ist nicht, dass hier aufgedeckt wird, dass Bauer Nazi war, sondern dass sich, solange er noch aktiv war in den bundesdeutschen Filminstitutionen." Eine Symptomatik, die ungebrochen aktuell ist: "Auch heute wird mit Vorliebe beschwiegen, dass es 'braune Anteile' gibt, um die Institution, die Stadt, das Dorf, die Firma vor '' zu schützen. ... Nazis wie Neonazis wurden und werden deswegen immer nur als, das sich unglücklicherweise ereignet hat, gesehen, das strukturelle Moment in ihrer Generierung wird ausgesetzt."Außerdem: Tobias Sedlmaier spricht für diemitüber dessen Regiedebüt "Cortex". Dominik Kamalzadeh stimmt imauf dieein.Besprochen werden-Neuverfilmung vonRomans "Rebecca", der auch schonals Vorlage diente ( taz FAZ ),' Doppelbiografie über FR ) undDokumentarfilm "Liebe war es nie" über eine Liebesbeziehung einer Jüdin in Auschwitz zu einem SS-Mann ( Standard ).